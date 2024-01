“Prendiamo Benzema”: colpo supersonico in Serie A | Lascia l’Arabia con il primo volo

Il calciatore al centro delle voci di mercato e non solo: ecco cosa è successo e quale sarà la sua prossima squadra.

Un attaccante premiato con il Pallone d’Oro, capace di interpretare in chiave moderna il ruolo senza dimenticare i grandi del passato: Karim Benzema è stato uno degli attaccanti più influenti (e vincenti) del nuovo millennio.

Parliamo al passato non perché si sia ritirato ma per un’assenza ingiustificata dalla scena che desta un po’ di preoccupazione. Non vi è più traccia nemmeno sui social. Dopo aver vinto tutto con la maglia del Real Madrid, ecco l’Arabia Saudita.

Ci sono voluti però pochi mesi al francese per capire che non è oro tutto quello che luccica. Le sue tasche sono più gonfie ma i dubbi su un futuro in un mondo così diverso da quello del calcio europeo resistono. Se possibile il calciatore è ancora più intenzionato di prima a chiudere questa parentesi della sua sontuosa carriera.

In fuga dall’Arabia perché “in gabbia”. Alcuni giocatori starebbero seguendo idealmente Benzema e dopo un’estate contraddistinta da voli per il golfo persico ora tornare “costa la metà”. Nel caso del protagonista di questa vicenda però la situazione non è così chiara.

Torna in Europa

Sarebbe facile pensare a un ritorno a Madrid, club con cui si è consacrato a livello mondiale e dove ha stretto un rapporto di amicizia e collaborazione con il tecnico Carlo Ancelotti. Secondo El Nacional Benzema avrebbe cercato di capire i margini per la trattativa.

Il problema però è che il presidente dei blancos Florentino Perez non sembra essere della stessa idea. Dovrà essere il calciatore in prima persona a risolvere la situazione creatasi con l’Al Ittihad, club che lo sta pagando profumatamente o almeno vorrebbe continuare a farlo.

Una semplice suggestione di mercato

Alzi la mano chi avrebbe voluto ammirare da vicino Karim The Dream Benzema. Il francese esploso con la maglia dell’Olympique Lione, sembra aver chiuso con la Saudi League. Dove andrà a giocare adesso?

Prendiamo Benzema per Sanchez io non ci credo ancora https://t.co/294Rl2lDK4 — $a (@sav0033) December 30, 2023

Un utente su X la butta sul ridere e si augura che si realizzi un colpo di mercato alquanto improbabile. Via Sanchez dentro Benzema. Tutti gli interisti in coro direbbero sì ma la storia è un po’ più diversa di così. Con l’Al Ittihad l’ex bomber del Real Madrid ha firmato un contratto biennale da 100 milioni di euro a stagione e dovrà dare presto spiegazioni. Prima però bisogna trovarlo.