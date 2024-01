Belotti, altro che Serie B: super occasione in Champions League | È pronto per gli ottavi

Addio Belotti, ma non in Serie B. L’ex vincitore dell’Europeo con l’Italia ha l’occasione della vita: giocare in Champions League

La As Roma non sembra riesca a dar continuità ai progetti iniziati, mettendo tutti coloro che fanno parte della società, in discussione. Ad oggi, all’alba del nuovo anno, ci sarà l’inizio di un’ ennesima rivoluzione, avente cambiamenti radicali.

E bene sì, siamo agli inizi di gennaio e piuttosto che discutere degli obiettivi da conseguire fino al termine della stagione, si discute sulle figure presenti, dai giocatori, all’allenatore, ai dirigenti. Tutti messi in discussione, senza che ci sia un unico elemento salvo al 100%.

Il primo indiziato è l’allenatore, il portoghese Josè Mourinho, il quale fu accolto come un imperatore durante la sua venuta a Roma nell’estate del 2021 e fu incoronato tale con la vittoria della Conference League nella sua prima stagione, regalando il primo trofeo europeo ai giallorossi.

L’annata successiva alludeva ad un deja-vu, che avrebbe garantito la consacrazione di Mourinho nella storia della Roma, tramite la vittoria dell’Europa League. Un destino che sembrava scritto: seconda finale consecutiva, nessuna finale europea persa in carriera e possibile qualificazione in Champions League. Il sogno però si interruppe in finale, con la perdita ai calci di rigore contro i rivali del Siviglia.

Un addio già deciso

Oltre lo Special One, che adesso suscita l’esatto opposto nella sua tifoseria, la quale non lo vorrebbe più sulla propria panchina, c’è anche la dirigenza in dubbio, in particolare il direttore sportivo, Tiago Pinto, che lascerà la Roma a partire dal 3 febbraio 2024.

Tramite un comunicato sui propri canali social, è stato ufficializzato il suo addio e ringraziato per i suoi 3 anni di operato. Tra i possibili sostituti spuntano i nomi di Frederic Massara, Francois Modesto, Javier Ribalta e Cristopher Vivell, la cui sceltà verrà probabilmente influenzata anche dallo stesso allenatore, a patto che rimanga.

Sul mercato

Per tentare di ribaltare l’attuale classifica che vede i giallorossi occupare la settima posizione in classifica con 28 punti conquistati in 18 partite disputate, c’è bisogno urgentemente di intervenire sul mercato, sia in entrata, che in uscita.

Uno dei calciatori che sembra oramai essere fuori dal progetto, con 5 panchine nelle ultime 7 partite, è Andrea Belotti. L’attaccante italiano potrebbe partite in seguito al forte interesse sia dall’Italia, in particolare dalla Serie B, sia dall’estero, con offerte da parte del Besiktas e Fenerbahce in Turchia. Occhio però al Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale potrebbe avere la necessità di trovare un sostituto in vista delle possibili partenze di Osimhen e Simeone. Il nigeriano per la clausola che verrà aggiunta in seguito al suo rinnovo, l’argentino per lo scarso minutaggio.