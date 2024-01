Napoli, ufficiale l’addio: “Ho accettato all’istante” | Operazione flash in uscita

Non c’è stato nulla da fare: troppa la voglia di cambiare aria nonostante i successi del recente passato.

Il calciatore aveva ormai deciso e non ha voluto sentire ragioni. Il Napoli continuerà anche senza la sua duttilità a inseguire l’obiettivo Champions League, proprio con quella determinazione che a volte sembra essere venuta meno.

Dovrà essere bravo adesso il tecnico dei partenopei Walter Mazzarri a tenere alta la tensione: per l’Europa che conta i punti a disposizione iniziano a essere meno e ogni passo falso potrebbe avvantaggiare le inseguitrici. La squadra dovrà ritrovare le giuste motivazioni e scendere in campo con maggiore cattiveria agonistica.

C’è davvero tanto traffico tra 4° e 9° posto, con 6 squadre in 6 punti. Milan e Fiorentina hanno un leggero vantaggio ma nelle prossime partite tutto potrà ancora accadere. Mai come quest’anno il campionato di Serie A per queste posizioni è molto più che equilibrato.

Il mercato di gennaio, con la sua finestra di un mese, può essere una variabile da sfruttare per De Laurentiis, che in un certo senso ha chiesto scusa ai suoi tifosi e vorrebbe correggere gli errori commessi in fase di programmazione. Nulla è già perduto, a patto di intervenire tempestivamente.

Amarezza e delusione per l’addio

È stato uno dei protagonisti dello scudetto di Luciano Spalletti ma con l’inizio della stagione corrente si era capito che qualcosa sarebbe cambiato. Il calciatore ha così deciso di salutare e anche il Napoli, tutto sommato, ha approvato una operazione economicamente molto vantaggiosa.

L’addio di Elmas al Napoli ha deluso i tifosi. Ora secondo le ultime indiscrezioni di mercato la dirigenza starebbe cercando un giocatore di grande qualità come Samardzic dell’Udinese per sostituirlo. Un colpo di mercato che riporterebbe entusiasmo attorno alla squadra campione d’Italia.

Un giorno per dire sì

Ora che è tutto fatto emergono anche alcuni interessanti retroscena: Eljif Elmas è passato dal Napoli al Lipsia per 25 milioni di euro e adesso può parlare ai canali ufficiali del club tedesco. Il centrocampista ha confessato di aver avuto “soltanto un giorno per decidere” e di essere felice.

Ecco le sue parole: “È successo tutto velocemente. Sto dando il massimo per la squadra e mi sto focalizzando per realizzare le richieste dell’allenatore. Avevo poco tempo per decidere, un giorno credo. È stato poco tempo ma va bene. Non ho festeggiato troppo, preferisco farlo in campo con la squadra”. Dopo lo scudetto col Napoli il macedone cercherà altri successi in Bundesliga.