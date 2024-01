Euforia Lazio, successo a Udine e colpo di mercato | Dall’Argentina un innesto per Sarri

I biancocelesti sono tornati in corsa per la zona Champions League: società pronta ad un innesto a sorpresa a gennaio.

Unica formazione a vincere nell’ultima giornata del girone d’andata e a farlo nelle ultime tre partite tra quelle in lotta per il quarto posto. Il successo in casa dell’Udinese ha certificato la rinascita della Lazio, alla quale scendere in campo durante le Feste sembra aver fatto davvero bene.

Vero che il calendario ha dato una mano, avendo opposto alla squadra di Maurizio Sarri nel trittico di impegni… sotto l’Albero avversari non impossibili come Empoli e Frosinone, oltre all’Udinese. Ma la prima parte del girone d’andata ha insegnato come i biancocelesti siano stati in grado di farsi del male da soli, tra errori individuali e brutte prestazioni di gruppo, a prescindere dal valore di chi c’era davanti.

“Negli ultimi 20 giorni è cambiato qualcosa, ma non chiedetemi cosa perché non è sempre facile esprimerlo”. Così si è espresso Sarri al termine del match in terra friulana. La vittoria contro l’Udinese è stata tanto più significativa perché ottenuta senza elementi come Luis Alberto e Ciro Immobile, titolarissimi che si pensava imprescindibili.

Così, realizzato il sorpasso alla Roma in classifica, simbolico al termine del girone d’andata, ma stimolante a poche ore dall’infuocato derby di Coppa Italia che metterà in palio un posto per le semifinali, l’universo biancoceleste è d’incanto tornato a risplendere e l’intero ambiente a vedere il bicchiere pieno ben più che per metà alla boa di metà stagione.

Lazio, l’attacco “di riserva” si è messo a girare: Lotito studia un nuovo colpo

Trovarsi a -3 dal quarto posto, pur grazie soprattutto al passo lentissimo di chi sta davanti e alla crisi del Napoli, oltre che negli ottavi di Champions League, fa sì che il bilancio della Lazio sia più che positivo, considerando che in estate la rosa è stata ristrutturata in maniera profonda, tra la cessione di un totem come Sergej Milinkovic-Savic e i tanti innesti che hanno permesso di allungare la panchina.

Entrare in Champions per due anni consecutivi sarebbe fondamentale anche per la società, pensando anche che la prossima edizione della coppa sarà ancora più ricca grazie alla nuova formula. Per questo il presidente Lotito è pronto a investire ancora sul mercato a gennaio.

Lazio-Palermo, testa a testa per Perotti: biancocelesti pronti a pagare la clausola

Complice il fatto che in difesa la “strana coppia” Patric-Gila ha mostrato un’affidabilità insospettabile, in attesa del ritorno di Casale e Romagnoli, l’eventuale sforzo economico potrebbe venire compiuto in attacco, dove non mancano i nodi da sciogliere il prima possibile. Il riferimento è ai contratti di Mattia Zaccagni e Felipe Anderson, in scadenza rispettivamente tra 18 e sei mesi. Ecco allora che si fa largo l’idea di anticipare un colpo preventivato per la prossima estate.

La Lazio segue infatti da tempo Santiago Pierotti, esterno offensivo argentino di 22 anni in forza al Colon di Santa Fé. Trequartista tecnico ed elegante, il suo contratto scadrà il 31 dicembre 2024 e in estate potrebbe liberarsi per una modica cifra. A gennaio sarebbe invece necessario pagare l’importo della clausola rescissoria. Un’ipotesi che la Lazio sta prendendo in considerazione, per anticipare la concorrenza del Palermo e per mettere a disposizione di Sarri una freccia in più in attacco. Del resto la stagione della Lazio, almeno in campionato, sembra essere iniziata solo adesso…