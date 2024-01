Fari puntati su Dybala: ‘Lascia l’Italia a gennaio’ | Dall’estero la notizia bomba

La Joya continua a incantare i tifosi della Roma insieme a Lukaku, ma il mercato può far scoppiare la coppia all’improvviso.

Il 24° gol segnato da Paulo Dybala con la maglia della Roma, il 10° su calcio di rigore, in 55 partite ufficiali disputate ha consentito ai giallorossi di evitare la sconfitta casalinga nello scontro diretto contro l’Atalanta, che ha segnato la cesura perfetta della Serie A 2023-’24.

Dopo l’ultima gara del girone d’andata, quindi la partita numero 190 sulle 380 in programma in campionato, la squadra di José Mourinho si trova a 29 punti, rispettivamente tre e cinque in meno rispetto ai precedenti due campionati sotto la guida del tecnico portoghese.

Considerando la partenza ad handicap (un punto nelle prime tre giornate), il bicchiere dei giallorossi può essere considerato mezzo pieno, mentre il passo al rallentatore delle concorrenti per il quarto posto non può che spingere a riflessioni contrastanti: un bene perché fa restare in corsa, un rimpianto alla luce del confronto tra gli organici.

Inutile però soffermarsi su quanto è stato, meglio concentrarsi sui prossimi impegni, a iniziare dalla delicata trasferta in casa del Milan per la prima di ritorno, da affrontare ancora una volta senza Mourinho, che sarà squalificato. Al di là della carica che sa trasmettere, però, il tecnico in campo non va. Quindi, potendo scegliere, è meglio che a San Siro ci sia la super coppia Dybala-Lukaku.

Roma, scatta l’allarme per Mourinho: la coppia Dybala-Lukaku è in pericolo

Anche contro la Dea l’argentino e il belga hanno dato spettacolo con alcuni scambi di alta classe e in generale confermandosi perfettamente in grado di giocare l’uno per l’altro. Nella precedente uscita stagionale al Meazza la Joya era assente per infortunio, mentre Big Roma era… tormentato dai fischietti dei tifosi dell’Inter, in una serata che non l’ha comunque mai visto coinvolto nella manovra della squadra.

Questa volta si può prevedere una partita differente, sebbene entrambe le squadre potrebbero essere condizionate dalla stanchezza per gli impegni infrasettimanali, se è vero che tanto i rossoneri quanto i giallorossi saranno di scena in Coppa Italia, rispettivamente contro Atalanta e Lazio. A preoccupare Mou e i tifosi della Roma è però ben altro e per la precisione le voci di mercato in arrivo dall’Inghilterra.

Una big della Premier League pensa a Dybala: i dettagli

Come noto dal 1° gennaio sul contratto di Paulo Dybala, in scadenza il 30 giugno 2025, è tornata a valere la clausola rescissoria da 13 milioni di euro. Qualsiasi club estero (per quelli italiani la Roma potrebbe annullarla pagando un bonus al giocatore) potrebbe portare via ai giallorossi il campione del mondo, ovviamente con il consenso dell’interessato. Scenario forse improbabile, ma il mercato è imprevedibile. In particolare se di mezzo ci sono club inglesi.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, infatti, il Chelsea starebbe pensando proprio a Dybala per instillare classe ed esperienza ai tanti giovani presenti nella propria rosa, che stanno iniziando a far vedere le proprie potenzialità. I Blues potrebbero tentare Paulo con la proposta di un ingaggio molto elevato, inguaiando letteralmente la Roma a stagione in corso. I tifosi incrociano le dita e si affidano ancora una volta al… “fattore Mou”: il feeling tra lo Special One e la Joya sembra a prova di qualsiasi tentazione.