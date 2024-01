“Va all’Inter a costo zero”: Inzaghi si riprende un fedelissimo | Insieme a lui per vincere tutto

Preso Buchanan, i nerazzurri sono già al lavoro per il mercato estivo: in arrivo un altro svincolato di lusso, “caro” al tecnico.

“Il mercato di gennaio? Serve solo a quelli che devono ‘riparare’”. Il copyright di questa frase è di Giuseppe Marotta. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter definì così la finestra invernale di trattative qualche anno fa, con il chiaro obiettivo di depistare i media…

Già, perché detto che un fondo di verità c’è, nel calcio moderno è tutto molto diverso rispetto a una trentina d’anni fa, quando la finestra di trattative successiva a quella estiva era davvero sinonimo di riparazione. Diversa era la collocazione temporale (novembre), così come diversa era la durata, ristretta a due settimane.

Del resto erano tempi in cui il mercato estivo terminava a luglio, pertanto era legittimo che dopo quattro mesi ci fosse la necessità di apporre dei correttivi alle rose, ben meno lunghe di oggi, quasi sempre legati a infortuni sopraggiunti, che rendevano difficile se non impossibile per gli allenatori la gestione della settimana di lavoro e poi della partita.

Oggi, come detto, è tutto molto diverso, eppure il concetto di “riparazione”. Perché gennaio è il momento adatto per provare a raddrizzare un’annata iniziata male, magari con qualche innesto in grado anche di scaldare una piazza delusa. Non solo, però. Può anche essere l’occasione buona per impostare il lavoro per l’estate successiva.

Mercato Inter, Buchanan c’è: ora si pensa a programmare

L’Inter capolista della Serie A 2023-’24 ha fatto e sta facendo entrambe le cose. Perché l’acquisto di Tajon Buchanan è un classico “colpo alla Marotta” per intuizione e tempestività. Simone Inzaghi aveva bisogno di un esterno destro a tutta fascia per colmare l’assenza di Cuadrado e avere un’alternativa a Dumfries? Detto, fatto. Trattativa sviluppata in silenzio in autunno e chiusa già prima del via del mercato di gennaio.

Non dovrebbero esserci altri volti nuovi nella rosa dei nerazzurri per il prosieguo della stagione. A Inzaghi certo non dispiacerebbe avere a disposizione un’altra punta, ma con Arnautovic e Sanchez in rosa la società ha ben pochi margini di movimento. Pertanto i restanti giorni di gennaio potranno servire per… mettersi avanti con il lavoro estivo.

Lazio-Felipe Anderson verso l’addio? Inter in pole position

Se per Tiago Djalò, il difensore francese prossimo allo svincolo dal Lille, la Juventus sembra essere in corsia di sorpasso, il duello è apertissimo per un attaccante che Inzaghi conosce molto bene e che si avvia a diventare uno degli svincolati d’oro della prossima sessione estiva. Stiamo parlando di Felipe Anderson, la cui seconda esperienza alla Lazio potrebbe concludersi presto. Ad anticiparlo è un illustre ex biancoceleste.

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Bonanni ha detto la propria sul futuro dell’attaccante brasiliano, conteso proprio da Inter e Juve essendo il rinnovo con la Lazio in stand by: “Secondo me andrà all’Inter a parametro zero. E’ più probabile che vada da un tecnico che già conosce piuttosto che in un ambiente diverso. Io farei così”. Nessun dubbio neppure sul ruolo: “Credo farebbe la seconda punta” ha concluso Bonanni.