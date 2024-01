Cede il ginocchio, fuori per infortunio | Dovrà fermarsi a tempo indefinito

Sarà definitivamente out per infortunio, il ginocchio ha ceduto. I tempi di recupero non sono stati ancora stabiliti

Il calcio è lo sport più popolare al mondo. Secondo i dati forniti dalla FIFA è praticato in oltre 200 paesi ed ha centinaia di milioni di tesserati e conseguentemente il numero degli infortuni ai quali i calciatori sono soggetti è notevolmente aumentato.

Certamente va considerato che le conoscenze mediche ad oggi sono all’avanguardia rispetto al passato, ma per quanto si possano prevenire, c’è sempre quella percentuale affidata al caso che li fa accadere, rendendo impossibile ridurre a zero la probabilità che accadano.

È anche lo sport in sè che impedisce di farlo. Il calcio è basato sulla velocità, sulla forza e l’esplosività, sul contatto fisico con l’avversario, comportando una forte sollecitazione dell’apparato muscolo-scheletrico, aumentando nettamente l‘incidenza di traumi e lesioni di differente grado.

Inoltre, con il costante aumento delle partite da disputare in una singola stagione tra club e nazionale, infortunarsi è quasi inevitabile, soprattutto in una squadra di Premier League, con 4 competizioni all’attivo ogni stagione, che inficiano sempre più sulle condizioni psico-fisiche degli atleti.

Enorme problema

Analizzando tutte e 20 le squadre che militano nella massima serie inglese, si contano ad oggi più di 200 infortuni. Un numero pazzesco ma giustificato, considerando che andando avanti nelle svariate competizioni, le società giocano una media di 60 partite annuali.

Ben Dinnery, fondatore della piattaforma Premier Injuries, ha spiegato come siano aumentati del 46% gli infortuni muscolari, ma il dato più incredibile riguarda i tendini del ginocchio, con un aumento del 96% rispetto alla passata stagione, con 53 infortuni registrati nel 2023, a discapito dei 27 nel 2022.

Perdita importante

Tegola fortissima in casa dei Liverpool, i quali festeggeranno con più amarezza il primo posto momentaneamente conquistato in Premier League. A centrocampo, si ferma uno dei loro giocatori migliori di questa stagione, Dominik Szoboszlai, per un problema al tendine del ginocchio.

Il centrocampista ungherese, prelevato dal Lipsia in estate tramite la clausola di 70 milioni di euro, ha lasciato il campo al 64esimo minuto del match, nella vittoria per 4-2 contro il Newcastle United. Jurgen Klopp, l’allenatore dei Reds era fortemente dispiaciuto nella conferenza stampa post-partita, in quanto il calciatore avrebbe dovuto lasciare il campo proprio pochi minuti prima dell’accaduto. L’entità dell’infortunio è ancora sconosciuta, così come i suoi tempi di recupero, i quali verranno esposti quando l’atleta sarà sottoposto a nuovi esami strumentali.