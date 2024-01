Biancocelesti senza parole, scossone a Formello | Stop improvviso al mercato

Si ribalta completamente la situazione in casa Lazio: ecco cosa è successo e quali saranno le conseguenze sulla stagione.

Questa prima parte di stagione per la Lazio non è stata affatto noiosa. Tra le dichiarazioni di Sarri, il mercato che ha fornito risposte soltanto parziali alla voglia di emergere della squadra e un cammino a ostacoli, è successo davvero di tutto.

I tifosi vivono con apprensione questi momenti, nella speranza che con la prossima vittoria, la più importante, la stagione possa spiccare finalmente il volo. La distanza dall’Europa che conta è di ben 6 punti.

Il presidente Lotito e i suoi collaboratori non possono essere affatto soddisfatti di questo girone d’andata. Probabilmente il gruppo guidato da Maurizio Sarri non era pronto e rodato per il doppio impegno, con la qualificazione alla prossima Champions League che ha privato Immobile e compagni di energie importanti.

La riapertura del mercato, nonostante gli investimenti della scorsa estate, può rappresentare un momento di svolta per le ambizioni future. Ecco cosa potrà accadere durante questo mese di gennaio.

La decisione che non ti aspetti

La campagna di rafforzamento dei biancocelesti ha convinto a metà: non tutti i nuovi volti arrivati a Formello infatti hanno aiutato il tecnico Sarri nell’ardua missione di confermare il secondo posto di un anno fa.

Le premesse però c’erano tutte. Forse anche la presenza in rosa di alcuni giocatori in scadenza ha abbassato un po’ la tensione, facendo rendere al di sotto le aspettative i protagonisti della cavalcata europea. Intanto sul fronte Nazionali arriva una decisione davvero inaspettata che coinvolge un calciatore della rosa.

Niente Coppa d’Asia e nuova strategia sul mercato

La posizione di Daichi Kamada può far discutere anche al di fuori del rettangolo verde. Il centrocampista giapponese non è stato infatti convocato dal ct Moriyasu e questa scelta può incidere sul suo futuro. Niente Coppa d’Asia dunque, evento in programma dal 12 gennaio al 10 febbraio.

Con la permanenza a Roma del giocatore, le strategie sul mercato dei biancocelesti possono cambiare. La società stava infatti pensando di intervenire in quel ruolo per consegnare a Sarri un calciatore più vicino alla sua idea di calcio. A questo punto però (con la mancata convocazione con il Giappone per la Coppa d’Asia, ndr) il presidente Lotito potrebbe rinunciare a questo investimento e rinviare ogni discorso a giugno. Resistono diversi dubbi attorno al giocatore, mai entrato davvero nel cuore della tifoseria biancoceleste.