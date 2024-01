‘Vale il doppio di Zielinski’: festa a Castel Volturno | Gli azzurri accolgono un vero top player

In programma una festa a Castelvolturno: i tifosi azzurri sono pronti ad accogliere un nuovo top player in rosa per il dopo Zielinski

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra totalmente un’altra squadra, quasi come se avesse definitivamente perso la sua identità. A differenza dello scorso anno sembra aver smarrita il proprio percorso, non trovando continuità nei risultati.

È pur vero che ripetere la passata stagione era difficilissimo, se non addirittura utopico. Un’annata chiusa con 90 punti, a -1 dal record storico in Serie A ottenuto con Maurizio Sarri, ma che è bastata a scrivere una pagina di storia che rimarrà indelebile sia per la società che per i tifosi.

Il 4 maggio 2023, con il pareggio ottenuto nel match contro l’Udinese, la squadra partenopea guidata da Luciano Spalletti si laurea ufficialmente Campioni d’Italia, 33 anni dopo l’ultima volta, ai tempi di Diego Armando Maradona.

Son bastati pochissimi mesi però per passare da un estremo all’altro. Con l’addio di un giocatore chiave dell’impresa come Kim Min Jae ed il tecnico Spalletti, divenuto CT della Nazionale Italiana, il Napoli adesso fa estremamente fatica.

Perdita di certezze

Il suo sostituto, ossia Rudi Garcia, dopo aver terminato la sua esperienza in Arabia, da allenatore dell’Al-Nassr, fu fieramente presentato dal presidente alla Reggia di Capodimonte. Un matrimonio che nel giro di poche settimane è arrivato alla separazione, con l’esonero avvenuto il 14 novembre, dopo la sconfitta in casa contro l’Empoli, per 0-1.

Al suo posto, il ritorno di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Walter Mazzarri, ma la situazione non è per nulla cambiata. Dopo 18 partite disputate, quindi praticamente a metà campionato, il Napoli è 8º con 28 punti conquistati, a –5 dalla zona Champions League, nella quale, nella stagione corrente, affronteranno il Barcellona agli ottavi. In Coppa Italia, hanno addirittura perso agli ottavi, con una sconfitta pesantissima per 0-4 contro il Frosinone di Di Francesco.

Immediati cambiamenti

Per dare una svolta alla stagione e terminarla nel migliore dei modi, il Napoli necessita urgentemente dei cambiamenti. Teoria confermata anche dallo stesso presidente, il quale in una recente intervista ha affermato che saranno spesi circa 60 milioni di euro nel mercato invernale attualmente in corso.

In seguito alla cessione di Elmas al Lipsia, in Bundesliga, e l’addio oramai quasi certo di Zielinski a parametro zero, il Napoli è sempre più vicino all’acquisizione del giovanissimo talento dell’Udinese, Lazar Samardzic. Il giocatore ha già accettato la destinazione e tocca dunque alle due parti trovare un’intesa, che si ipotizza aggirarsi sui 20 milioni di euro; a quel punto sarà fumata bianca e diventerà un nuovo calciatore azzurro.