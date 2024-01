Juve, per il post Alex Sandro c’è un olandese | Riscatto fissato a 20 milioni

Il duttile difensore brasiliano verso l’addio ai colori bianconeri dopo nove stagione: la dirigenza accelera per l’erede.

Insieme a Daniele Rugani Alex Sandro è il giocatore con maggior anzianità juventina ancora nella rosa dei bianconeri. Tanto il centrale toscano quanto l’esterno brasiliano sono arrivati a Torino nell’estate 2015. Uguale il numero degli scudetti messi in bacheca, cinque a testa, e delle Supercoppe Italiane (due), la differenza riguarda le Coppe Italia vinte.

Rugani è infatti “solo” a quota tre, non avendo sollevato il trofeo vinto nel 2021 dalla squadra allenata da Andrea Pirlo, a differenza dell’ex Porto. Per entrambi il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, data che dovrebbe coincidere con la fine di un’era in casa juventina.

Già, perché se Rugani potrebbe anche vedersi rinnovato il contratto, così non sarà per Alex Sandro, che confida di aggiungere almeno un titolo alla propria ricca bacheca, che consta di 11 trofei vinti con la Juventus, più quelli conquistati con Santos e Porto, prima di vivere una nuova avventura.

Le strade del brasiliano e del club bianconero si divideranno infatti al termine dell’annata in corso. Già lo scorso anno, dopo otto stagioni a Torino, il numero 12 della Juventus era stato a un passo dall’addio, prima dell’inatteso “regalo” recapitatogli da Max Allegri, che schierandolo nel 50% delle partite ha fatto scattare il rinnovo automatico per un’altra stagione del contratto del brasiliano.

Juventus, Alex Sandro verso l’addio: individuato il sostituto

Ora quella clausola non è più presente nel contratto di Alex, che quest’anno è peraltro chiuso dalla concorrenza di Gatti, che ha portato allo spostamento di Danilo a sinistra della difesa a tre, oltre che condizionato da qualche guaio fisico di troppo che ne ha condizionato significativamente il minutaggio.

A 33 anni da compiere a fine gennaio e con quasi 100 presenze nelle Coppe europee Alex Sandro deciderà se mettere la propria esperienza a disposizione di qualche altro importante club continentale o se chiudere la carriera in Brasile, ma in casa Juventus non ci si è fatti trovare impreparati e il casting per individuare il sostituto di Alex è già in corso. E a buon punto.

Mercato Juve, il piano per arrivare a Ian Maatsen

Pescare un giocatore duttile, in grado di agire da esterno sinistro di una difesa a quattro o a cinque, o all’occorrenza da terzo centrale della linea a tre, non è semplice, ma gli scouting bianconeri hanno le idee chiare. Serve un profilo giovane, forte fisicamente e da valorizzare in ottica futura. L’identikit è quello di Ian Maatsen, olandese classe 2002, nazionale Under 21 Orange in forza al Chelsea. I Blues lo hanno acquistato a 16 anni nel 2018 dal PSV Eindhoven, ma non gli hanno mai dato fiducia, smistandolo in prestito tra League One e Championship con Charlton, Coventry e Burnley.

L’ottimo rendimento avuto nella scorsa stagione da pilastro dei Clarets promossi in Premier ha convinto la società londinese ha tenere Maatsen in rosa, ma Pochettino gli ha finora concesso solo spiccioli attraverso una manciata di subentri. Veloce e tecnico, ma non particolarmente dotato sul piano atletico (167 cm), Maatsen andrà in scadenza con il Chelsea nel giugno 2025, scenario che complica il piano della Juventus, quello di un prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni. Prima di far entrare nel vivo la trattativa servirà il rinnovo di Ian con il Chelsea.