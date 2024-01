“È già dell’Inter”: spifferato il nome del neo acquisto | In Serie A fa la differenza

Il club nerazzurro si conferma imbattibile nella caccia agli svincolati d’oro: è fatta per il primo colpo per la prossima stagione.

I club calcistici sono ormai da diversi anni, di fatto da quando le stesse sono state trasformate in società per azioni, un’entità composta da due binari paralleli, destinati sì a non incontrarsi, ma fortemente condizionati l’uno dall’altro, nonché uniti da un rapporto osmotico.

Da una parte l’andamento della squadra sul campo, dall’altro i conti societari. La relazione tra le due parti è ovviamente molto stretta, perché raggiungere gli obiettivi fissati a inizio stagione assicura introiti in grado di far respirare il bilancio, ma dall’altra parte per primeggiare tra tante antagoniste occorre una rosa all’altezza.

I tifosi dell’Inter sono da anni consapevoli come le due facce della stessa medaglia vadano guardate in contemporanea. Grazie al gran lavoro compiuto dall’ad sport Beppe Marotta, dal ds Piero Ausilio e da tutti i loro collaboratori gli allenatori succedutisi in panchina nelle ultime stagioni hanno sempre potuto contare su organici di prim’ordine.

Il tutto nonostante i paletti imposti dall’Uefa in termine di Fair play finanziario, ma non solo. Anno dopo anno il passivo di bilancio per i nerazzurri si sta riducendo, ma tanto resta ancora da fare per raggiungere il break even, ovvero il pareggio tra entrate e uscite, che in base al settlement agreement stabilito con l’Uefa dovrà essere rispettato per la stagione 2026-’27.

Inter, è fatta per uno svincolato di lusso: manca solo la firma

Alla luce di queste ragioni la squadra mercato dell’Inter deve di fatto lavorare dodici mesi all’anno, perché oltre che nelle classiche finestre estive e di gennaio, osservatori e operatori devono essere pronti a chiudere per tempo affari a parametri zero in grado di trasformarsi potenzialmente in plusvalenze vitali. Ma non solo.

Si pensi a André Onana, rivenduto al Manchester United per 55 milioni appena un anno dopo il suo arrivo da svincolato dall’Ajax. Non tutti gli svincolati, tuttavia, possono poi essere rivenduti. È il caso di Henrikh Mkhitaryan, divenuto “il professore” della mediana di Simone Inzaghi, che tra pochi mesi potrà contare su un altro centrocampista di livello internazionale.

Mercato Inter, Zielinski è in arrivo: bruciata la concorrenza della Juventus

L’Inter ha infatti virtualmente definito l’arrivo a costo zero di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco del Napoli rappresenta uno dei tre svincolati d’oro che potrebbero sbarcare alla Pinetina la prossima estate, insieme al difensore Tiago Djalò del Lille e a Taremi, attaccante del Porto e obiettivo di vecchia data dei nerazzurri.

L’ex Udinese lascerà Napoli dopo 8 stagioni a scadenza di contratto, dopo che il club del presidente De Laurentiis ha scelto di non avvicinarsi neppure all’offerta di ingaggio avanzata dall’Inter, pronta a mettere sul piatto un pluriennale da 4,5 milioni netti. “Zielinski è già dell’Inter, se fosse rimasto Elmas non avrebbe più giocato nel Napoli” la rivelazione del giornalista Raffaele Auriemma, esperto di cose azzurre. Duttilità, tecnica ed esperienza internazionale per un acquisto top da mettere nero su bianco già dal 1° febbraio per scongiurare eventuali sorpassi in extremis di altri club, tra i quali una Juventus non ancora doma.