Qualche mese fa sfidava la Roma, oggi è uno Youtuber | Scarpini appesi al chiodo e vita stravolta

Lo strano destino del calciatore che soltanto un anno fa sfidava i giallorossi in Europa League. Ecco di chi si tratta.

La vita a volte riserva delle sorprese davvero particolari. Il calciatore, dopo aver calcato i terreni di gioco in occasione delle più importanti competizioni, ha deciso di cambiare vita. Non tanto dal punto di vista dell’attività di calciatore in sé ma del contesto creato dai nuovi compagni di squadra.

Inizia così per il protagonista di questa vicenda una nuova favola. Quel sogno che ci si ripromette di realizzare da bambini ma che viene oscurato dall’età e dalle responsabilità. Diventare grandi può essere vista infatti come una gigantesca fregatura.

Non è detto però che, una volta terminata quell’attività principale, non si possa trovare il tempo per altro. Svago e divertimento allo stato puro. È quello che è successo al calciatore, ora impegnato in un’avventura assai diversa da quelle che hanno contraddistinto il suo percorso.

Non si tratta di un ritiro vero e proprio dal calcio giocato semmai il passaggio in un’altra dimensione. Qualcosa che appassionerà sicuramente i più giovani e avvicinerà le nuove generazioni allo sport più bello del mondo. Ecco di cosa si tratta.

Ritiro? No, gioca con gli Youtuber

Non si tratta di uno scherzo. L’ex centrocampista di Chievo e Brescia ha sposato la causa del Gilla FC. Si tratta di una realtà delle serie minori finlandesi fondata nel 2022 che ha tra le sue fila artisti e youtuber.

Come tutte le cose che nascono per gioco l’orgoglio è molto importante, a tal punto dal definire questo piccolo club uno dei più seguiti del paese. Il nuovo “acquisto” è Perparim Hetemaj, uno che il pallone lo conosce bene.

Il club fa sul serio

Una squadra davvero particolare, che dà seguito alla passione di alcuni amici e creativi accomunati dallo sport più popolare al mondo. Il Gilla FC vuole fare le cose in grande in Finlandia ed essere conosciuto in tutto il mondo, come possiamo vedere anche sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilla FC (@gilla.fc)

Ora, dopo quella apparizione europea di un anno fa contro la Roma in Europa League (era il 27 ottobre del 2022), i compagni di Hetemaj sanno di poter contare su un giocatore esperto. La voglia di stupire e soprattutto di divertirsi non mancherà mai. A volte i progetti più vincenti nascono proprio per gioco.