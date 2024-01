Fuori per almeno 3 mesi: necessario l’intervento chirurgico | Lacrime per il calciatore

La notizia sconvolge la squadra e i tifosi. Ecco cosa è successo e chi è il protagonista di questa sfortunata vicenda.

Proprio sul più bello la squadra dovrà fare a meno del suo contributo. Non è stato dunque possibile archiviare la prima parte di stagione con la serenità necessaria perché adesso si dovrà stilare una nuova tabella che prevede i tempi di recupero.

Il calciatore è affranto e la squadra non è riuscita ancora a darsi una spiegazione su quanto accaduto in campo. Proprio nel momento in cui la classifica, costruita grazie a risultati importanti, aveva iniziato a sorridere. Uno stop che è stato accolto con malumore e rabbia. Ora sarà vitale trasformare questa energia in rabbia utile a conquistare punti per la classifica.

Il tecnico dovrà lavorare sulle alternative, mantenendo la concentrazione ai livelli massimi. L’obiettivo è ancora alla portata e tutti dovranno tirare fuori qualcosa di più per sopperire anche dal punto di vista delle motivazioni, all’assenza del compagno.

Ecco di chi si tratta e cosa comporterà questo stop. Il calciatore si metterà al più presto a disposizione dello staff medico per tornare in campo in primavera. C’è già una data che potrebbe sancire la rinascita sportiva del protagonista di questa sfortunata vicenda.

Brutta tegola per il club

Questa volta la sfortuna ha scelto come vittima la Cremonese. Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport, il tecnico Giovanni Stroppa, in questo momento quinto in classifica a 9 punti dal Parma capolista, dovrà fare a meno di uno dei giocatori più importanti.

L’infortunio terrà lontano dal terreno di gioco per ben 3 mesi l’attaccante. Una brutta notizia che allarma l’intero ambiente, già stressato dai tanti impegni e dalla voglia di accorciare in classifica con chi sta davanti. Uno stop che non ci voleva e che complica i piani del club.

3 mesi fuori: e adesso?

L’attaccante Cristian Buonaiuto, sceso in campo in 13 occasioni quest’anno e ancora a secco di gol, dovrà stare ai box per tutto l’inverno. L’infortunio è una lesione all’adduttore della coscia destra. Il giocatore si è sottoposto a intervento chirurgico e spera di tornare a disposizione in primavera.

La Cremonese affronterà la Ternana il prossimo 13 aprile, una data cerchiata in rosso sul calendario da Buonaiuto. Ora la squadra dovrà dare il massimo per non perdere terreno in classifica e giocarsi la fase più delicata della stagione con tutti gli effettivi a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa.