Capodanno amaro in casa Napoli: al risveglio saltano due colpi | Mazzarri si deve arrangiare

Il 2024 inizia all’insegna degli imprevisti in casa dei campioni d’Italia: complicazioni sul mercato, scatta l’emergenza.

L’anno del trionfo è definitivamente alle spalle. L’addio al 2023 ha provocato sensazioni contrastanti all’interno dell’ambiente del Napoli. Da una parte il rammarico per la fine di un anno solare che ha regalato la gioia indelebile del terzo scudetto della storia azzurra, il primo senza Diego Armando Maradona e conquistato al termine di un campionato dominato.

Dall’altra, una sorta di liberazione per aver archiviato delusioni e vicissitudini che hanno caratterizzato la seconda parte del 2023. L’elenco è lungo: dalla breve e poco felice avventura di Rudi Garcia ai tanti risultati deludenti che hanno già trasformato in utopia il sogno di lottare per la riconferma tricolore, fino ai tanti infortuni che hanno flagellato l’organico.

L’inattesa assunzione di responsabilità del presidente De Laurentiis, che dopo il pareggio contro il Monza che ha chiuso il 2023 si è detto pronto a cercare di porre rimedio alla situazione venutasi a creare, in classifica e non solo, già attraverso il mercato di gennaio ha dato nuova speranza a tutti i tifosi e allo stesso Walter Mazzarri, consapevole di dover risalire la classifica già a partire dalla prima gara del 2024.

Per il tecnico toscano si tratterà di una partita particolare contro il “suo” ex Torino, squadra che ha allenato con alterne fortune dal gennaio 2018 al febbraio 2020, ma per l’allenatore del Napoli non ci sarà spazio per i sentimenti, dal momento che non sarà facile già individuare la formazione migliore da mandare in campo per provare a superare la squadra di Juric.

Mercato Napoli: in arrivo il primo colpo, ora mirino sulla difesa

O meglio, alla luce dei tanti indisponibili si potrebbe anche pensare a scelte obbligate in particolare in difesa, che sul campo dei granata sarà priva anche di Natan, out fino a febbraio dopo il problema alla spalla rimediato contro la Roma. Le prime luci del nuovo anno peraltro non hanno portato buone notizie per questo reparto.

Se infatti dal mercato sta per arrivare il primo volto nuovo, quel Lazar Samardzic che dopo aver sfiorato l’Inter in estate è pronto a prendere al Napoli il posto, almeno sul piano numerico, di Eljif Elmas, ceduto al Lipsia per 25 milioni, non ci sono novità positive all’orizzonte sul fronte difesa, dove anzi due colpi stanno per sfumare.

Delusione Napoli: sfuma un doppio obiettivo in Premier League

La dirigenza del Napoli, con in testa il ds Meluso e il capo scouting Micheli, aveva infatti individuato due profili idonei in casa Arsenal, entrambi con un passato in Serie A, ma per motivi diversi entrambi sembrano irraggiungibili per il Napoli. Stiamo parlando del polacco Jakub Kiwior e del giapponese Takehiro Tomiyasu.

L’acquisto dell’ex Spezia è diventato proibitivo dopo l’abolizione del Decreto Crescita, dal momento che gli azzurri sarebbero chiamati a uno sforzo notevole a livello di ingaggio. L’ex Bologna sta invece per partire con la propria nazionale per la Coppa d’Asia e sarebbe quindi assente fino a febbraio. Non resta quindi che ripartire da zero per cercare di accontentare Mazzarri, che ha chiesto l’acquisto di un difensore a gennaio, in vista di un possibile ritorno alla linea a tre, ma anche della probabile partenza di Leo Ostigard, messo sulla lista dei partenti dal tecnico di San Vincenzo.