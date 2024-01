Ufficiale Modric, lo ha annunciato poco fa: ‘Avevo deciso da tempo’ | Tifosi in fibrillazione

Il fuoriclasse croato, colonna del Real Madrid dal 2012, rompe gli indugi sul proprio futuro: parole inequivocabili e spiazzanti.

Il 2023 del Real Madrid si è concluso con l’inatteso annuncio del rinnovo di Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano, il cui contratto con i Blancos sarebbe scaduto il 30 giugno 2024, ha prolungato per altre due stagioni e dovrebbe quindi restare sulla panchina del Bernabeu fino alla fine della stagione 2025-’26.

L’aggettivo inatteso è ovviamente collegato alle voci che giravano da diversi mesi sull’approdo dell’ex allenatore del Milan alla guida della nazionale brasiliana. Una svolta nella carriera del tecnico di Reggiolo caldeggiata da più parti in Brasile, sia in seno alla Federazione, sia all’interno della rosa della Seleçao, che dopo il flop del Mondiale 2022 in Qatar punta a tornare ai vertici.

Vero è che nel calcio nulla è davvero certo, pertanto, anche se suona strano dirlo, pure il futuro di Ancelotti potrebbe essere determinato dai risultati, in grado di mettere in discussione qualunque contratto. Del resto che il presidente Florentino Perez sia un estimatore di tecnici emergenti come Xabi Alonso o Roberto De Zerbi non lo si scopre adesso, così come, d’altro canto, il feeling di Ancelotti con i giocatori del Real.

Nella lunga e già leggendaria carriera di ‘Don Carlos’, infatti, non si ricordano screzi con giocatori, illustri o meno, e del resto proprio la gestione del gruppo è storicamente uno dei punti di forza di Ancelotti. Un concetto che vale tuttora e che permette al tecnico emiliano di domare anche l’inquietudine di un Pallone d’Oro che nella stagione in corso ha visto messo in discussione il proprio ruolo di intoccabile.

Ansia Real Madrid, il futuro di Luka Modric resta incerto

Stiamo parlando ovviamente di Luka Modric. Il fuoriclasse croato, Pallone d’Oro 2018, ha compiuto 38 anni lo scorso settembre e solo da fine novembre è tornato titolare in pianta quasi stabile nel Real Madrid, club del quale il regista di Zara fa la storia dal 2012 e con il quale ha già superato il traguardo delle 500 partite.

In scadenza di contratto nel prossimo giugno, Modric non ha fatto mistero a inizio stagione di non gradire l’inconsueto e scomodo ruolo di riserva e non si illude che aver giocato dall’inizio le ultime gare dell’anno solare sia un indizio sufficiente per parlare di “gerarchie restaurate”. Del resto il Real Madrid sta cercando la difficile impresa di continuare a vincere pur all’interno di un ricambio generazionale e il ruolo di Modric può essere fondamentale in questa fase storica.

Modric in scadenza con il Real: il messaggio del croato a Florentino Perez

Da qui la volontà dei tifosi di continuare a vedere Modric in blanco anche nella prossima stagione. Un “parere” condiviso dal giocatore, che ha parlato al canale ufficiale del Real a poche ore dalla fine di un 2023 che lo ha visto mettere in bacheca solo una Copa del Rey: “Il mio obiettivo è godermi ogni momento, perché non si sa mai quanto durerà nel miglior club del mondo” è stato il criptico messaggio del centrocampista.

Modric aspetta dalla società un segnale che tarda ad arrivare, ma non sembra disposto a vivere un’altra stagione part time, pur dopo quell’Euro 2024 che dovrebbe segnare il suo addio alla nazionale croata: “Il mio piano è continuare a scrivere la storia del Real Madrid – ha concluso – quindi vincere partite e trofei. Spero che ciò accada in questa stagione”. E, sottinteso, anche in quella successiva…