Tradimento Fiorentina, un ex viola lo convince all’addio | Giocherà nella città rivale

Il talento ha stregato la squadra rivale. I tifosi devono farsene una ragione: ecco dove giocherà l’anno prossimo.

Il mercato di gennaio pone di fronte ai calciatori e alle società di calcio delle scelte molto sofferte. Si cambia per migliorare e spiccare il volo oppure si torna dove si è stati bene. Nel caso del calciatore cresciuto calcisticamente con quei colori indossi, la prossima tappa non sarà una qualunque.

I tifosi devono farsene un ragione: il calciatore è molto allettato dalla proposta e tra campo e panchina, quello che andrà in scena sarà un vero derby degli ex. Chi è stato bene a Firenze e ha arricchito la storia del club ora è pronto a soffiare il talento.

Questione di opportunità e di tempismo. Difficile se non impossibile imporsi subito, avendo di fronte a sé calciatori molto più navigati e di conseguenza la prospettiva di giocare al massimo gli ultimi scampoli di partita.

Meglio cercare fortuna altrove e dimostrare al mondo intero che le qualità intraviste sono pronte a diventare vere e proprie certezze. Ecco di chi stiamo parlando e cosa potrà accadere probabilmente con l’apertura della sessione invernale di calciomercato.

Pronto al grande salto

La Fiorentina di Rocco Commisso è uno di quei club che attraverso investimenti e visione, vuole provare a colmare il gap con le big della Serie A. Non solo il progetto del Viola Park: il club toscano sta puntando sui migliori talenti e ha in panchina un tecnico in rampa di lancio.

I Viola possono sognare e questo momento storico è assolutamente esaltante per la tifoseria. C’è un giocatore in particolare che conosce l’ambiente e potrebbe presto spiccare il volo. Prima però sarà necessaria una tappa intermedia fondamentale per la propria crescita.

Lo ha convinto un ex Viola

Come riportato da Sesta Porta, il giovane Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 della Fiorentina, sarebbe pronto a lasciare il club toscano per mettersi a disposizione di un ex viola. Stiamo parlando di Alberto Aquilani e del suo Pisa.

Dalla Primavera alla Serie B il salto sarebbe doppio. L’ambientamento in un campionato così competitivo però sarebbe ammorbidito dalla conoscenza del nuovo allenatore. I nerazzurri hanno in mente un percorso ambizioso e hanno bisogno del talento di Amatucci per risalire la classifica. Un colpo di mercato importante per una società che non vuole assolutamente recitare il ruolo della comparsa.