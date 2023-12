“Rinnova al 100%”: Pioli non si muove da Milano | Stavolta può firmare davvero

Sono ore di fuoco per il futuro del tecnico rossonero. Ecco cosa potrebbe accadere dopo la prossima partita dei rossoneri.

Stefano Pioli non si sta giocando soltanto un posto per la qualificazione alla prossima Champions League ma soprattutto le chance di restare sulla panchina rossonera. Gli alibi sono finiti e persino chi lo ha sempre sostenuto ora ha davvero perso la pazienza.

Sono tanti i capi d’accusa, molti dei quali non hanno ancora trovato soluzione. Si parte dagli infortuni, si passa attraverso la cocente (e per certi versi inaspettata, ndr) eliminazione ai gironi di Champions League e infine si arriva all’attualità più stretta.

Con questo ritmo la banda rossonera rischia di compromettere anche la prossima stagione, con un gap da chi sta davanti in classifica che sembra ancora più netto dei punti. Nella vigilia che ha preceduto la gara contro il Sassuolo il tecnico emiliano è parso nervoso.

Nemmeno l’arrivo a Milanello di Zlatan Ibrahimovic è servito a rasserenare gli animi. Per un leader che arriva ci sono altri giocatori chiave (vedi Tomori, ndr) che devono alzare bandiera bianca e lasciare così in difficoltà i compagni impegnati in campo.

Orgoglio rossonero

Il credito dell’allenatore che ha vinto uno scudetto due stagioni fa è ormai finito. La società gli ha concesso una fiducia a tempo, in attesa di capire se la squadra è ancora con il suo tecnico e quali margini ci sono per non compromettere il percorso in campionato.

L’inizio dell’anno nuovo potrebbe riservare delle sorprese. C’è ancora chi continua a credere nel tecnico e vede un Milan ancora in grado di ribaltare ogni pronostico e provare ad accorciare sulla Juventus seconda in classifica.

Provocazione o realtà?

C’è chi crede in un futuro ancora al Milan di Stefano Pioli e probabilmente se lo augura perché fa il tifo per le antagoniste dei rossoneri. Come ha scritto un utente su X la panchina rossonera non sarebbe a rischio. Un messaggio divertente che sdrammatizza un momento carico di tensione.

Fonte sicura: Pioli resta al Milan e rinnova al 100% — Antonio Conte (@OnofrioFabbiano) December 15, 2023

“Pioli resta al 100%”. La fonte forse non è poi così “sicura”, basta vedere come si chiama l’utente sulla piattaforma di Elon Musk. Un indizio sul prossimo allenatore del Milan? Antonio Conte ha tanta voglia di tornare ad allenare e secondo alcuni rumors a contenderselo in vista della prossima stagione sarebbero proprio Juventus e Milan.