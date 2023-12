Napoli-Juve, doppio intreccio vicino alla svolta | Bianconeri in vantaggio sul più ambito

Le due rivali continuano a darsi battaglia sul mercato, e hanno messo nel mirino due calciatori, di cui quello che piace di più ad entrambe sembra essere molto più vicino ai bianconeri.

Juventus e Napoli sono due tra le squadre con la rivalità più accesa della Serie A. Dopo che per anni il club partenopeo ha dovuto guardare i successi bianconeri, spesso piazzandosi appena dietro agli avversari torinesi, nella passata stagione con la conquista dello scudetto la squadra azzurra si è presa una piccola vendetta.

Quest’anno però la situazione sembra essersi nuovamente capovolta, con la Vecchia Signora che al momento si trova in piena lotta per la conquista del tricolore, mentre i campani, dopo un avvio pessimo da campioni d’Italia in carica, si trovano invischiati nella bagarre per l’Europa.

Tuttavia la grande sfida tra le due compagini, nonostante in questa stagione non ci sarà per quanto riguarda gli obiettivi comuni da raggiungere in campionato, proseguirà sul mercato. Juve e Napoli a quanto pare sono rimaste coinvolte in un doppio intreccio, e sul calciatore più ambito ad oggi è proprio la società della famiglia Agnelli ad essere maggiormente in vantaggio.

Il primo oggetto di contesa

Lazar Samrdzic è uno dei calciatori più seguiti della nostra Serie A. Il centrocampista serbo infatti piace proprio a tutti, ma negli ultimi tempi, a causa di motivazioni diverse, Juventus e Napoli sono i club che hanno maggiormente intensificato i contatti.

La Vecchia Signora ha bisogno di un centrocampista dopo le squalifiche in cui sono incorsi Pogba e Fagioli. Gli azzurri invece, in seguito alla cessione di Elmas e al pessimo contributo che gli elementi della mediana attuale stanno apportando ai risultati della squadra, vogliono regalarsi un elemento di spessore tecnico in mezzo al campo, e il 21enne sembra il profilo ideale, anche in vista di un possibile addio di Zielinski a giugno. Al momento sono i bianconeri ad essere in vantaggio.

L’alternativa al centrocampista classe 2002

Le difficoltà per arrivare a Samardzic però non sono poche, visto che l’Udinese vorrebbe tenerlo quantomeno fino al termine della stagione attuale.

Ecco perché sia la Juve che i campioni d’Italia in carica si stanno guardando attorno, e l’altro obiettivo comune è il danese del Tottenham Pierre Emile Hojbjerg, fuori dai piani degli Spurs.