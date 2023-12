Euro 2024, a 37 anni torna in azzurro: sorpresa Spalletti | Vuole esserci a tutti i costi

A 37 anni vuole tornare in Nazionale ed esserci ad Euro 2024, costi quel che costi. Una enorme sorpresa per Spalletti

Gli Europei di Calcio sono una delle manifestazioni sportive più importanti per le Nazionali e si disputano ogni 4 anni, così come i mondiali. La prima edizione ebbe luogo nel 1960, fu organizzata dalla UEFA e fu disputata in Francia.

Dalla prima edizione ad oggi sono 10 le nazionali che hanno vinto il trofeo nelle 16 edizioni sinora disputate. L’albo d’oro mostra al primo posto la Germania con 3 vittorie (due come Germania Ovest, 1972/1980, e una dopo la riunificazione, nel 1996) , la Spagna a pari merito (1964, 2008, 2012), 2 vittorie per l’Italia (1968, 2020) e la Francia (1984, 2000), 1 vittoria per l’Unione Sovietica (1960), la Cecoslovacchia (1976), i Paesi Bassi (1988), la Danimarca (1992), la Grecia (2004) ed il Portogallo (2016).

La prossima edizione sarà la 17esima, inizierà il 14 giugno e terminerò il 14 luglio e si terrà nel 2024 in Germania, tornando ad essere organizzata da un unico paese ospitante e sarà la prima volta che si disputerà su un suolo tedesco unificato.

Il formato della competizione seguirà quello istituito in Euro 2016, nel quale delle 54 nazioni iscritte alla competizione, 23 si qualificheranno, poichè la Germania lo è già di diritto essendo paese ospitante e si divideranno in 6 gruppi da 4 squadre ciascuno.

L’ultima edizione

L’ultima edizione, ossia Euro 2020, fu un’edizione particolare, poichè fu rimandata di un anno a causa della pandemia che stava coinvolgendo l’intero globo, ma nonostante ciò la UEFA decise di rimanere inalterata la denominazione.

La 16esima edizione ebbe come vincitrice l’Italia di Roberto Mancini, a Wembley, a discapito dell’Inghilterra. La partita terminò ai rigori per 3-2, dopo l’1-1 nei tempi supplementari, riportando il trofeo a Roma dopo 53 anni. Una vittoria di gruppo, grazie soprattutto ad una difesa di ferro, formata dalla storica coppia della Juventus, ossia da Chiellini e Bonucci.

Voglia di conquistare la maglia

A proposito dell’ultimo, il difensore italiano classe 1987 è oggetto di tantissime voci di mercato. Dopo aver ricevuto il comunicato dalla Juventus di rescissione del contratto in estate, Bonucci ha firmato con l’Union Berlino, che milita in Bundesliga.

Un’avventura che sembra sia destinata a concludersi prematuramente, poiché il calciatore ha disputato unicamente 7 partite e non si è mai distinto per le sue prestazioni. Il suo addio nel mercato di gennaio è molto probabile e tra le candidate c’è la Roma di Josè Mourinho, che considera l’ex campione europeo una pedina perfetta per la sua difesa a 3. Sarebbe anche un’ottima occasione per l’ex Juventus in ottica Nazionale, avendo la possibilità di riconquistare la maglia azzurra, anche se nelle ultime ore la trattativa sembra essersi arenata. Ciò non pregiudica comunque un suo rientro in Italia, magari con un’altra squadra.