Emergenza Milan, salta l’ultimo match dell’anno | Perso il conto degli infortuni

Ennesime brutte notizie per Stefano Pioli, che dovrà rinunciare ad un altro calciatore chiave a causa di un problema fisico in vista dell’ultima gara di questo 2023 non proprio eccezionale per lui e per il Diavolo.

La stagione del Milan è stata fin qui una delusione totale. I rossoneri innanzitutto sono stati eliminati dalla Champions League, concludendo al terzo posto un girone che era molto complicato, ma dove con un po’ di consapevolezza in più si sarebbe potuto passare il turno. Il club milanese è stato dunque retrocesso in Europa League, dove a febbraio giocherà contro il Rennes il turno di playoff.

Ancora peggio invece la situazione in campionato, dove il Diavolo, dopo un fantastico inizio, ha piano piano cominciato a perdere colpi, tanto che ad oggi si trova al terzo posto in classifica con ben 11 lunghezze di svantaggio sui cugini dell’Inter primi e con appena 3 punti in più dal quinto posto occupato dalla Fiorentina.

Nel prossimo turno di campionato la squadra di Stefano Pioli scenderà in campo a San Siro sabato 30 dicembre alle ore 18.00 contro il Sassuolo, e l’obiettivo è quello di tornare al successo dopo il pareggio di Salerno. Tuttavia i problemi per il tecnico emiliano sembrano non finire mai, e in vista della sfida ai neroverdi dovrà rinunciare ad un calciatore in gran forma al momento, andando a riempire ulteriormente l’infermeria.

Nuovo indisponibile per i rossoneri

Nell’ultima sessione di allenamento Luka Jovic ha svolto un lavoro differenziato, motivo per cui la sua presenza per la prossima gara di campionato è in forte dubbio. La botta alla caviglia rimediata contro la Salernitana infatti non sarebbe ancora stata smaltita completamente.

Una notizia pessima dunque per mister Pioli, che dovrà rinunciare al serbo, che al momento si trova in gran forma (3 reti nelle ultime 4 partite per lui).

Infermeria piena a Milanello

L’ex attaccante della Fiorentina potrebbe essere solo l’ultimo di una lunga serie di calciatori indisponibili in casa milanista. Sempre contro la Salernitana si è fatto male anche Tomori, che rientrerà solo ad inizio febbraio.

Al centrale difensivo inglese si aggiungono Sportiello, Thiaw, Kalulu, Pobega e Okafor. Resta in dubbio dal primo minuto ma sarà quantomeno in panchina invece Musah. Rientra tra i convocati anche il giovane Pellegrino dopo il lungo stop, anche se difficilmente partirà titolare nonostante l’emergenza nel reparto difensivo.