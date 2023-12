Bloccati per strada: allarme per il pullman della squadra | Partita rinviata e situazione gravissima

Non si è potuto fare nulla di fronte a questa situazione di emergenza. Anche lo sport in questo caso deve fermarsi.

Una situazione alquanto difficile da affrontare non solo per lo sport ma anche per i cittadini che ogni giorno devono uscire per andare a lavoro o svolgere in generale le proprie attività. Questo specifico periodo dell’anno non è affatto fortunato per chi vive in quelle zone dell’Europa.

Basta leggere sui siti web che si occupano di attualità per comprendere la portata del fenomeno che ha complicato la situazione proprio nelle ultime ore. Fortunatamente non ci sono stati grandi danni ma sicuramente alcuni disagi.

Ecco perché anche lo sport deve fermarsi, con le squadre che non potranno giocare nelle prossime ore la partita prevista dal calendario. È altrettanto difficile capire quando si potrà recuperare, con una lista molto fitta di impegni che non facilita di certo le cose.

Un momento di difficoltà che complica il regolare svolgimento del campionato in questione. Il pullman delle due squadre non avrebbe potuto in alcun caso raggiungere il luogo della partita. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Il “mini tornado” provoca il caos

Se vi trovate nel nord dell’Inghilterra o in Scozia in queste ore è bene prestare grande attenzione agli sviluppi meteorologici. La tempesta Gerrit ha provocato black out e caos nei trasporti, con molte persone che non sono riuscite a svolgere le loro normali attività.

Una situazione che ha compromesso anche il regolare svolgimento del campionato scozzese, con due compagini in particolare che non hanno potuto giocare la gara prevista dal calendario.

Stop ai tifosi a causa del maltempo

Come riportato da justcalcio.com le partite della Cinch Premiership a Ibrox e Pittodrie sono state rinviate a causa del maltempo che ha colpito il nord della Scozia.

La neve ha impedito ai tifosi scozzesi di percorrere la A9 e raggiungere i propri beniamini. La Scottish Professional Football League ha confermato che “a seguito di una consultazione con la polizia scozzese in merito alle condizioni odierne sulla A9” si è deciso di sospendere le gare in programma. La squadra di Glasgow saprà nelle prossime ore quando potrà recuperare la gara contro il Ross County mentre è ancora incerta la data per giocare Aberdeen-Motherwell.