“Il mio percorso è giunto al termine”: dopo la finale di champions lascia anche lui | Ecco chi lo rimpiazza

Il suo percorso sulla panchina è giunto al termine: dopo la Champions ha deciso di lasciare. Chi verrà al suo posto?

Il 10 giugno 2023 si è disputata la finale di Uefa Champions League tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Manchester City di Guardiola, nello Stadio Olimpico Atarturk di Instanbul. Un impianto aperto nel 2002 con una capienza di oltre di 75000 persone, stadio di casa della nazionale turca.

Da una parte i nerazzurri che hanno raggiunto una finale a sorpresa, 13 anni dopo lo storico ed unico Triplete italiano con Josè Mourinho, dall’altra i Citizens che hanno vinto tutto con l’allenatore spagnolo e che ricercavano ossessivamente la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie.

L’inter era considerata nettamente sfavorita alla vigilia, ma si è rivelata un avversario molto ostico per gli inglesi. Una finale incredibilmente equilbrata, terminata 1-0 grazie al gol di Rodri nella seconda metà di gioco, che ha portato il primo trofeo europeo al club in 129 anni di storia.

Era la sua seconda finale disputata dopo quella persa nel 2021 con i connazionali del Chelsea. Inoltre, conquistando il trofeo, è diventata l’ottava squadra ad aver conquistato il triplete, avendo vinto in quella stagione la Premier League e la FA Cup.

Situazione attuale

Nella stagione 2023- 2024 l’Inter è prima in classifica con 44 punti conquistati in 17 partite ed una sola sconfitta. Un risultato incredibile, grazie ad una difesa d’acciaio, con soli 7 gol subiti. In Europa, è agli ottavi di finale, pescando ai gironi l’Atletico Madrid.

Per il City invece, la situazione è più complicata del previsto. In Premier League sono quinti a 34 punti, a -8 punti dalla vetta; un’anomalia per la squadra di Guardiola, considerando che hanno conquistato 5 campionati dal suo arrivo in panchina. In Europa un avversario agevole con il Copenaghen pescato, passato incredibilmente in un girone con Bayern Monaco e Manchester United.

Sarà addio?

Dopo aver conquistato il Mondiale per Club con una netta vittoria di 4-0 contro il Fluminense, il tecnico spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali sosteneva che avendo vinto tutto ciò che c’era da vincere con il Manchester City, il suo lavoro sia giunto ad una conclusione.

Un percorso durato 8 anni, nel quale ha vinto 5 Premier League, 2 FA Cup, quattro League Cup, 2 Community Shield, 1 UEFA Champions League, 1 Supercoppa UEFA e 1 Coppa del mondo per club FIFA. . Tra le possibili opzioni spuntano le nazionali, tra cui la sua Spagna o il Brasile che sembra aver abbandonato la pista Ancelotti. Non è ancora chiaro chi sarà il suo sostituto, anche se lui stesso parlò di Roberto De Zerbi, attualmente in forza al Brighton, ma con palmarès del genere, difficilmente sarà replicabile.