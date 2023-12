Ultima ora, tutto fatto per la cessione: deve solo salutare i compagni | Addio lampo

Il mercato di gennaio è alle porte, ma alcuni club si sono già mossi: affare definito, manca solo l’ufficialità.

È tempo di ultime fatiche del 2023 per giocatori e allenatori. Peccato che sotto l’albero di Natale i protagonisti del mondo del pallone non troveranno, neppure in Italia, biglietti aerei per calde destinazioni esotiche, come nella migliore delle tradizioni per il pallone nostrano.

Le cartoline dalle vacanze invernali al sole dell’altra parte del mondo appartengono infatti al passato, almeno per questo 2023 che vedrà il calcio italiano fermarsi per le Feste solo nelle categorie inferiori. La Serie B andrà infatti in letargo fino 13 gennaio dopo il tradizionale Boxing Day, mentre la Serie C inizierà la pausa invernale già il 23 dicembre, per concluderla il 13 gennaio.

Niente riposo invece per le stelle della Serie A, in campo senza soluzione di continuità dal 22 dicembre al 7 gennaio. Il tutto senza dimenticare che gennaio sarà anche il mese del calciomercato. Quattro settimane piene di trattative e magari colpi inaspettati, anche se la maggior parte del club ha già pianificato i correttivi da portare alla propria rosa.

Perché a gennaio gli operatori di mercato devono essere bravi a intervenire con tempestività e su profili pressoché sicuri, dal momento che la stagione sarà in pieno svolgimento e che il tempo per ambientarsi sarà poco per tutto. Questo concetto varrà anche per la Sampdoria, che da qualche settimana sembra essere uscita dal lungo torpore di inizio stagione, ma che più di altri club dovrà ricorrere alla finestra di mercato.

Sampdoria, obiettivo mercato: un colpo dell’estate verso la cessione

Le tribolazioni sul piano societario, infatti, avevano ridotto in estate al minimo la possibilità di costruire una rosa all’altezza degli obiettivi della nuova proprietà, ovvero lottare per l’immediato ritorno in Serie A. La classifica a metà stagione preclude quasi del tutto i sogni, ma uno spiraglio per entrare in zona playoff resta aperto e Andrea Pirlo e i dirigenti faranno di tutto per farcela. In questo senso sul mercato sono previsti alcuni innesti, ma anche qualche partenza eccellente. Come quella che può riguardare un pupillo dell’allenatore.

L’avventura alla Sampdoria di Matteo Ricci sembra infatti già arrivata al capolinea. L’ex centrocampista del Frosinone era arrivato a Genova dopo l’esperienza avuta con Pirlo al Fatih Karagümruk, ma il suo impatto sulla squadra non è stato positivo, anche a causa delle difficoltà incontrate dalla squadra nella prima parte di stagione.

Matteo Ricci, l’addio alla Sampdoria è vicino

Pirlo ha ormai individuato in Gerald Yepes il regista titolare, pertanto per Ricci gli spazi potrebbero essere molto ridotti. Durante le ultime 9 partite, quella della rinascita doriana, con sei vittorie, un pareggio e sole due sconfitte, con tanti rimpianti contro Südtirol e Brescia, Ricci ha racimolato appena 35 minuti, senza mai partire titolare.

Troppo pochi per un giocatore che in estate ha firmato un ricco contratto fino al 2026 e la cui cessione potrebbe permettere alla Sampdoria di arrivare ad elementi più funzionali sul piano tecnico-tattico. Ricci potrebbe quindi lasciare Genova per cercare fortuna altrove, in Italia o all’estero, portando comunque con sé il bagaglio di esperienza accumulato in sei mesi sotto la Lanterna.