Calciomercato Napoli, De Laurentiis forza 4 | Con i nuovi acquisti Mazzarri non ha scuse

Il club partenopeo è scatenato sul mercato, ed è pronto a regalare al tecnico diversi rinforzi importanti per provare a salvare una stagione non iniziata nel migliore dei modi.

Siamo ormai sempre più vicini all’apertura della finestra di calciomercato invernale, dove i club proveranno a rinforzarsi e appunto a riparare agli errori commessi nella scorsa campagna acquisti. Tra questi troviamo senza dubbio il Napoli, che ha fatto poco e niente in estate per dare maggiore apporto alla rosa campione d’Italia in carica.

A gennaio però ci sarà una mini rivoluzione sia in uscita che in entrata. Dopo aver ormai ufficializzato la cessione di Elmas al Lipsia per circa 25 milioni di euro, a breve potrebbero salutare anche Gaetano e Zanoli. Entrambi i prodotti del settore giovanile azzurro sono pronti ad andare in prestito per farsi le ossa e trovare un minutaggio maggiore.

Per quanto riguarda gli acquisti invece, anche per far fronte alle partenze sopra elencate, la società di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronta a mettere a segno la bellezza di quattro acquisti. Roba non da poco, che consentirà al tecnico Walter Mazzarri di avere una rosa quantomeno utile a salvare la stagione, centrando la qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli, prime mosse in mezzo al campo

L’addio certo di Elmas e quello sempre più probabile di Gaetano, uniti alla partenza imminente di Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa, costringono il club partenopeo a tornare sul mercato dei centrocampisti.

La volontà del patron azzurro è quella di provare a prendere due rinforzi in quel ruolo, in modo da compensare al meglio a queste assenze. I nomi seguiti dal Napoli sono diversi, ma al momento quelli maggiormente in avanti nelle gerarchie sono Samardzic e Fofana.

Gli altri rinforzi per gennaio

Come detto anche Zanoli è pronto a lasciare l’ombra del Vesuvio questo inverno, e di conseguenza servirà un nuovo elemento che possa dare fiato al capitano Giovanni Di Lorenzo sulla destra. Sono principalmente due i calciatori che piacciono alla società napoletana. Uno è Mazzocchi della Salernitana, mentre l’altro, che ad oggi sembra il più abbordabile, è Faraoni del Verona.

Ma anche al centro della difesa la dirigenza azzurra vuole intervenire, visto che dopo l’addio di Kim la situazione nella retroguardia è completamente precipitata. Anche in questo caso sono tanti i nomi seguiti, ma il pallino resta sempre Scalvini.