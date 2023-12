A 70 anni torna in panchina: colpo di scena in campionato | Una leggenda per tutto il Paese

Clamorosa notizia ufficiale che lascia tutti a bocca aperta, con il tecnico storico pronto a guidare un club importantissimo per provare a cambiarne il destino.

Nel mondo del calcio è risaputo che quando le cose per un club non procedono per il verso giusto, molto spesso a pagare è l’allenatore. Infatti sono proprio i tecnici a subire le conseguenze anche delle decisioni sbagliate da parte delle società.

Di conseguenza i rumors su quelli che sono privi di una panchina si fanno sempre molto insistenti, così come quelli sugli addii dei mister in bilico.

La notizia dell’ultima ora però non è una semplice indiscrezione, bensì è già diventata ufficiale. Uno storico allenatore è infatti tornato in pista a 70 anni, pronto a stravolgere le cose in campionato.

Il tecnico torna in pista

Nei giorni scorsi Ivan Jovanovic ha deciso in maniera a dir poco inattesa di lasciare la panchina del Panathinaikos. Nonostante il club di Atene stesse ottenendo ottimi risultati (al momento guida il campionato con due punti di vantaggio sulla seconda), il tecnico serbo ha dunque deciso di lasciare, costringendo la società a mettersi alla ricerca di un nuovo mister in grado di poter guidare la squadra.

Dopo varie valutazioni però il club ha deciso di affidare la panchina ad una vera e propria leggenda del calcio mondiale. Stiamo parlando di Fatih Terim, tecnico turco che è ormai un monumento vivente vista la sua lunga e gloriosa carriera di oltre 35 anni. Il 70enne era fermo dal gennaio del 2022 dopo il suo quarto addio al Galatasaray.

Terim, una carriera leggendaria

Dopo alcune esperienze da allenatore in seconda, Terim siede sulla panchina prima della Turchia Under 21, e poi su quella della nazionale maggiore. In seguito guida per la prima volta il Galatasaray, club in cui tornerà per altre tre volte e con cui otterrà i maggiori successi: 8 campionati, 5 supercoppe e 3 coppe di Turchia, ma soprattutto una storica Coppa Uefa vinta contro l’Arsenal.

Nel mezzo di tutte queste avventure con la squadra di Istanbul ci sono stati anche altri ritorni alla guida della nazionale turca e due esperienze in Serie A con Fiorentina e Milan, che non sono però andate per il meglio. Chissà se quella al Panathinaikos sarà l’ultima di una carriera gloriosa.