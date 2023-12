Tennis, triste annuncio per i colori azzurri | Dall’Australia una notizia tremenda

Un triste comunicato per gli azzurri nel tennis: è arrivata una pessima notizia proveniente dall’Australia

Il tennis italiano sta vivendo un momento di vera e proprio magia. Un boom che non si limita unicamente al campo di gioco, ma che da circa 20 anni ha avuto una crescita vertiginosa dei ricavi, dei tesserati e dei tifosi.

Basti pensare che confrontando i guadagni ottenuti tra l’inizio del nuovo millennio e l’anno odierno, ci sono circa 155 milioni di fatturato di differenza, con una crescita del 1000% e quasi il quadruplo dei tesserati da poco più di 100 mila a quasi 700 mila in totale.

Un processo che è iniziato prima dell’exploit di Sinner, Berrettini e i vari tennisti che sono al momneto sulla cresta dell’onda. Una spinta che nasce anche dal tennis femminile, con gli slam vinti da Francesca Schiavone nel 2010 e da Flavia Pennetta nel 2015, rispettivamente il Roland Garros e gli Us Open.

Ciò che è certo, è che grazie ai nuovi incredibili talenti che ci rappresentano, l’Italia sta vivendo una seconda giovinezza in questo sport, avvicinando tantissimi appassionati e garantendoci successi negli anni che verranno.

Recenti successi

Il successo che stanno avendo i nostri connazionali è dimostrato anche dalla vincita di importanti trofei. Uno di questi è la Coppa Davis, che l’Italia vinse l’ultima volta ben 47 anni fa e che oramai sembrava esser diventata un tabù, trasfromatasi però in un sogno nel mese di novembre.

E bene sì, il 26 del penultimo mese dell’anno, l’Italia ha trionfata in finale ai danni dell’Australia sul cemento di Malaga, con una formazione composta da Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Bonelli e Volandri, chiudendo il 2023 in bellezza.

Ancora problemi

L’anno corrente non è terminato per tutti i tennisti italiani nel migliore dei modi. Matteo Berrettini non prenderà ufficialmente parte all’ATP 250 di Brisbane trasmesso da Sky il 31 dicembre, poichè è ancora tormentato da un infortunio. Un anno davvero terrificante, nel quale non ha avuto mai pace.

Si tratta di un problema al piede sinistro che sta condizionando sempre più il suo avvio di stagione. L’azzurro sarebbe dovuto partire il 29 dicembre per le qualificazioni, essendo sceso alla 92esima posizione in classifica, ma purtroppo è ancora fermo ai box. Una nuova annata che lo metterà alla prova e che lo ritroverà sicuramente al di fuori della top 100 ATP, divenendo così l’ottavo tennista italiano in classifica.