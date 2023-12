A fine stagione treno per Milano: è pronto a tornare all’Inter | I tifosi faticano a crederci

A dispetto di quanto asserito da Beppe Marotta, l’Inter farà mercato a gennaio. Ma anche a giugno le idee sono chiare per un grande ritorno.

Un po’ per deviare le attenzioni, un po’ per muoversi sottotraccia, Beppe Marotta non aveva deto la verità sul mercato dell’Inter a gennaio. Si farà eccome, ben al di là della situazione di Juan Cuadrado.

Il colombiano ha deciso di operarsi per togliersi quella fastidiosa tendinite che lo ha afflitto per mesi, Marotta lo poteva immaginare, ma quando ha detto quel virale “l’Inter non farà mercato” non lo sapeva. Tant’è.

L’Inter non solo farà mercato, ma sta stringendo i tempi per Tajon Buchanan del Club Brugge. La trattativa, in piedi da qualche settimana ha avuto un’accelerata nel momento in cui c’è stato il via libera di Zhang. Il secondo indizio è la disponibilità del canadese a lasciare il club fiammingo ben prima del 2025, anno della scadenza contrattuale.

L’operazione Buchanan, che guadagna attualmente 400mila euro, potrebbe chiudere sulla base si un prestito con obbligo di riscatto, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro.

In uscita Alexis Sanchez

Ci sono ottime possibilità che Buchanan aumenti le rotazioni sulle fasce di Simone Inzaghi a partire da gennaio, così come si è alzata la percentuale delle quotazioni in uscita di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, attualmente out per un fastidio muscolare, potrebbe non rivestire più la maglia nerazzurra.

Secondo la stampa sudamericana, ma anche quella araba, il nuovo allenatore dell’Al-Ittihad, quel Marcelo Gallardo che poteva essere il successore di Luciano Spalletti al Napoli, avrebbe già contattato il Nino Maravilla per convincerlo a sposare il suo progetto, già a partire dalle prossime settimane.

Marotta pensa a giugno

L’Inter non farà nessuna opposizione alla cessione del cileno, anche perché ha altri pensieri per la testa: deve rinnovare con Mkhtaryan (in scadenza di contratto), Dimarco e Barella, ha deciso di posticipare ogni decisione su Dumfries (in scadenza nel 2025), sta cercando di capire come arrivare a Zielinski, ma anche a come riportare un ex nerazzurro a casa.

Simone Inzaghi rivuole El Tucu Correa, attualmente in prestito al Marsiglia di Gattuso, fino al termine della stagione. L’argentino non sta trovando molto spazio nemmeno con l’avvento di Ringhio e, a prescindere da come terminerà la stagione, l’obbligo di riscatto non verrà attivato dai marsigliesi qualora non si verificassero determinate condizioni.