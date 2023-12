Raddoppio Inter, dopo Buchanan preso anche lui | Bruciate tutte le concorrenti

Non solo il terzino canadese, il club meneghino sta per chiudere un altro colpo in entrata di altissimo livello, andando così ad anticipare le rivali.

Anche se la sessione invernale di calciomercato non si è ancora aperta in maniera ufficiale, in Serie A è stato già sparato il primo colpo. L’Inter, in testa alla classifica e intenzionata a rinforzarsi sempre di più sia per conquistare il tricolore e sia per fare un buon cammino europeo, ha ormai acquistato Tajon Buchanan.

L’operazione tra i nerazzurri e il Bruges, società proprietaria del cartellino del calciatore classe 1999, è ormai ai dettagli, con la società meneghina che spenderà circa 8 milioni di euro più eventuali bonus. Il 24enne canadese è un esterno destro che sta facendo molto bene ultimamente, e che la Beneamata ha preso per andare a sostituire l’infortunato Cuadrado nel ruolo di vice Dumfries.

Tuttavia quello di Buchanan potrebbe non essere l’unico colpo piazzato dai nerazzurri. Stando ai recenti rumors di mercato infatti oltre a lui il Biscione è ormai ad un passo dalla chiusura della trattativa per l’arrivo di un altro calciatore di grande livello. Per accaparrarsi le sue prestazioni l’ad Beppe Marotta ha bruciato la concorrenza di tutte le altre squadre sulle sue tracce.

Altro colpaccio per l’Inter

Da diverso tempo il club milanese è sulle tracce di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza con il Napoli al termine di questa stagione, e ad oggi i discorsi per il prolungamento del contratto sembrano ormai arenati. Il presidente Aurelio De Laurentiis offre il classico rinnovo al ribasso, cosa per nulla gradita al calciatore.

Per questa ragione dunque a giugno il 29enne rimarrà svincolato, e l’Inter gradirebbe parecchio la possibilità di prenderlo senza spendere nemmeno un euro per il suo cartellino. Secondo gli ultimi rumors i contatti tra i nerazzurri e l’agente del calciatore sono già in stato avanzato.

Centrocampo nerazzurro sempre più forte

Se l’arrivo di Zielinski si concretizzasse realmente, il reparto mediano interista, composto già da Frattesi, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e dal giovane Asllani, si rinforzerebbe ulteriormente, a meno che uno degli elementi attuali non dica addio (Barella e Calhanoglu sono nel mirino delle big di Premier League).

Vedremo dunque se l’affare andrà in porto, con l’Inter che in questo modo andrebbe ad anticipare la concorrenza di tante rivali sul polacco, su tutte la Juventus.