Lazio, il fedelissimo di Sarri abbandona la nave | La fine dell’anno sancisce l’addio

Il tecnico biancoceleste ha provato a trattenerlo a tutti i costi ma la decisione sembra essere ormai irrevocabile.

In casa Lazio è ancora il mercato a tenere banco, con alcune situazioni relative alle scadenze dei contratti da tenere sotto osservazione. Ci sono infatti alcuni giocatori della rosa che potrebbero valutare l’idea di un addio, un passo deciso verso una nuova avventura alla ricerca di nuove motivazioni.

L’ambiente è in fermento perché se è vero che in Europa gli uomini di Maurizio Sarri hanno centrato gli ottavi di finale (che mancavano dalla stagione 2020/21, ndr), il campionato è tutta un’altra storia. Servono punti e prestazioni di livello più alto per continuare a vivere notti speciali.

Ecco perché la dirigenza sarebbe entrata ormai nell’ottica di rivedere il parco giocatori e optare per qualche cambiamento. Tra entrate e uscite si cercherà in ogni caso di prestare grande attenzione al monte ingaggi e se possibile abbassare l’età media della rosa di Maurizio Sarri.

Da questo punto di vista sul tavolo del management ci sarebbero in queste ore alcuni nomi evidenziati. Calciatori in grado di aiutare il gruppo ad evolversi. Prima però serve cedere.

Il giocatore saluta la Lazio

Nonostante un contratto in essere fino al 2027 e un rinnovo arrivato soltanto un anno fa, uno dei titolari della rosa di Maurizio Sarri potrebbe essere arrivato al passo d’addio. Nel corso dell’ultima gara di campionato contro l’Inter il giocatore ha mostrato un eccessivo nervosismo ed è stato espulso.

In vista della prossima stagione il presidente Claudio Lotito starebbe pensando a qualche cambiamento che potrebbe coinvolgere proprio l’ex SPAL. Ecco di chi si tratta.

Una storia ai titoli di coda?

Il percorso di Manuel Lazzari alla Lazio potrebbe essere arrivato al capolinea. Secondo alcune indiscrezioni di mercato il giocatore potrebbe vivere una nuova esperienza dopo 5 stagioni con la maglia biancoceleste. In campo Marusic gli ha tolto un po’ di spazio e il diretto interessato non sarebbe poi così entusiasta della situazione. Il calciatore montenegrino è davanti all’esterno italiano, abile nel giocare nelle due fasi e garantire grande spinta offensiva.

Probabilmente il tecnico Sarri non lo vede più al 100% e sta optando per scelte diverse. Il cartellino rosso rimediato contro l’Inter per un vaffa all’arbitro sarà forse legato a un momento generale di insoddisfazione? La riapertura del mercato si avvicina e arriverà il tempo per le dovute riflessioni sul futuro. Ora il presidente Lotito si aspetta soltanto due risultati positivi prima di archiviare questo 2023.