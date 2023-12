Napoli, porte scorrevoli: dopo Elmas seconda cessione | Addio dopo 4 anni

Oltre al centrocampista macedone anche un altro calciatore azzurro è pronto a salutare il Vesuvio e a lasciare la rosa napoletana dopo diverso tempo.

Il mercato di gennaio è ormai alle porte, ma anche se non si è ancora aperto ufficialmente c’è una squadra di Serie A che ha già praticamente concluso un affare in uscita, ormai ai dettagli. Il Napoli ha infatti raggiunto l’accordo con il Red Bull Lipsia per la cessione a titolo definitivo di Eljif Elmas sulla base di 25 milioni di euro.

Un affare importante economicamente, che consente l’ingresso di una buona somma di denaro da destinare a qualche colpo in entrata. C’è comunque un po’ di rammarico dalle parti di Castelvolturno per questo addio. Il centrocampista della nazionale macedone infatti ha mostrato di avere ottime qualità, ma purtroppo non è mai riuscito ad affermarsi definitivamente con la maglia azzurra.

Questa cessione però a quanto pare non sarà l’unica in casa partenopea. Secondo i recenti rumors di mercato infatti i campioni d’Italia in carica sono molto vicini a lasciar andare un altro calciatore, pronto a salutare dopo ben quattro anni. Un addio in sordina dunque per lui, che si consumerà nei prossimi giorni.

Altro duro colpo per i tifosi azzurri

Dopo Elmas un altro centrocampista si appresta a fare le valigie in casa napoletana. Stiamo parlando di Diego Demme. Il regista tedesco, arrivato a Napoli nel gennaio di 4 anni fa per oltre 10 milioni di euro proprio dal Lipsia, è ormai ai margini della rosa.

Fino ad oggi infatti il 32enne non è mai sceso in campo durante questa stagione, fatta eccezione per la clamorosa sconfitta di Coppa Italia contro il Frosinone. Per questo motivo dunque il suo tempo in azzurro è finito, per la tristezza dei tifosi, a cui il ragazzo stava molto a cuore soprattutto per la sua fede napoletana (più volte ha dichiarato che la famiglia, di origini italiane, è tifosa azzurra).

Dove giocherà Demme?

Sul giocatore ci sono diversi club di Serie A, come ad esempio la Salernitana e il Verona, ma non è da escludere che anche altri si inseriscano nella corsa per assicurarselo.

In questo caso però la società di Aurelio De Laurentiis non andrebbe ad incassare nulla dalla sua partenza. Il suo contratto infatti è in scadenza a fine giugno, e si tratterebbe solo di una chiusura anticipata del rapporto.