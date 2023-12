Milan fregato, Moncada ci ha pensato troppo | Sfumato l’affare dell’inverno

Per i rossoneri è già tempo di mercato: rinforzi in arrivo per Pioli, ma l’affare più atteso sta per svanire.

Gli ultimi giorni di dicembre sono tradizionalmente quelli dedicati alle ultime valutazioni per i dirigenti addetti al calciomercato, “condannati” a vivere vacanze natalizie all’insegna del lavoro più che del relax in vista dell’imminente inizio della sessione di gennaio.

Non quelli del brainstorming, quindi, perché le idee sui giocatori su cui puntare alla riapertura delle liste devono essere già chiare da tempo, a livello di ruolo e di caratteristiche, ma se possibile anche di identità dei singoli elementi con i quali cercare la difficile operazione di integrare l’organico a metà stagione proprio con i tasselli giusti, nella speranza che l’inserimento sia il più immediato possibile.

In Italia il mercato riaprirà il 2 gennaio, per concludersi alle 20 del 31 e tra le società più attese nelle cronache calcistiche extra-campo del primo mese dell’anno ci sarà il Milan. Reduci dall’eliminazione dalla Champions League, i rossoneri hanno vissuto una prima parte di stagione segnata da una lunghissima sequenza di infortuni, alcuni anche di notevole gravità.

Per giocatori come Kalulu e Thiaw, ad esempio, il rientro in campo non avverrà prima della fine dell’inverno, mentre la stagione di Tommaso Pobega rischia di essere compromessa dopo il grave infortunio muscolare accusato contro il Monza. Insomma, tutto fa pensare che i tifosi rossoneri non dovranno attendere l’ultima settimana per vedere l’arrivo di volti nuovi.

Milan, le urgenze di mercato rischiano di far sfumare un acquisto programmato

I dirigenti del Milan potrebbero quindi trovarsi costretti ad anticipare a gennaio investimenti fissati per l’estate, senza però dimenticare di programmare per tempo alcune operazioni per le quali non c’è l’urgenza immediata di chiusura dettata da esigenze tecniche, se non quella legata alla necessità di anticipare la concorrenza per affari legati a talenti particolarmente interessanti.

Insomma, il Diavolo si trova in una situazione intermedia, dovendo intervenire nell’immediato, senza però perdere di vista la possibilità di concludere investimenti in prospettiva. Uno di questi sembra in particolare richiedere un intervento piuttosto “urgente”, trattandosi di un giocatore che il Milan segue da tempo, ma che rischia di accasarsi altrove.

Beffa Milan: Matija Popovic verso il Manchester City

Stiamo parlando di Matija Popovic, il fantasista serbo classe 2006 in forza alla Stella Rossa, a scadenza di contratto il 31 dicembre. L’interessamento del Milan è ancora vivo e anzi i rossoneri sono in vantaggio su Borussia Dortmund, Barcellona e Lipsia, ma negli ultimi giorni si è registrata un’accelerazione del Manchester City, al quale certo non mancano le potenzialità economiche per chiudere la trattativa in tempi brevissimi.

Emissari dei campioni d’Europa hanno già attivato i contatti con l’entourage del giocatore, complice la leggera frenata del Milan. In Via Rossi non sono infatti convinti di impiegare per Popovic l’ultimo slot per gli extracomunitari. Il fatto di non dover trattare con la Stella Rossa e di essere già in trattativa da tempo con i rappresentanti del giocatore rende l’affare appetibile, ma la necessità potrebbe essere quella di acquistare un extracomunitario in un altro ruolo e metterlo subito a disposizione di Pioli. Vedendo così sfumare l’acquisto di uno dei talenti più cristallini del panorama europeo.