Colpani, jolly perfetto sulla trequarti | Trattativa sbloccata e firma a gennaio

Il calciatore rivelazione di questa Serie A è pronto a prendere il volo nella prossima sessione di calciomercato invernale, con il club deciso ad acquistarlo che gioverebbe parecchio del suo posizionamento in campo.

Siamo ormai giunti al giro di boa della Serie A 2023-24, che quest’anno non si fermerà per la pausa invernale. Le squadre continuano a lavorare per raggiungere i propri obiettivi, e tra chi è in linea con essi e chi no c’è una squadra che sta continuando a dare seguito ai grandi risultati ottenuti lo scorso anno.

Si tratta del Monza di Raffaele Palladino, che si trova a metà classifica dopo aver raccolto tanti punti, e adesso sogna l’Europa, che non dista tantissimo. La squadra brianzola gira a meraviglia, e in questa stagione ha trovato un nuovo punto di forza, che è letteralmente esploso. Si tratta di Andrea Colpani, centrocampista classe 1999 che ha realizzato già diverse reti in campionato e che sta giocando alla grande.

E’ proprio lui la rivelazione stagionale nella massima serie, e che quindi ha raccolto l’interesse di diverse squadre di un livello più alto. Una di queste però pare aver iniziato a fare sul serio, e in sordina ha sbloccato la trattativa assicurandosi le prestazioni del 24enne, che è perfetto sulla trequarti della squadra.

Il club ad un passo dal colpaccio

Come detto il giocatore del Monza è osservato dalle principali big italiane. La Juventus però pare essere al momento in vantaggio su tutte le altre, visto che al club della famiglia Berlusconi interessano un paio di giovani bianconeri che potrebbero abbassare la cifra necessari per acquistare il suo cartellino.

Le richieste brianzole che si aggirano sui 20 milioni di euro infatti verrebbero ridotte almeno a 10, rendendo molto più semplice la vita alla Vecchia Signora dal punto di vista economico.

Juve, ecco il centrocampista che cercavi

La squadra torinese è alla disperata ricerca di un rinforzo di qualità in mezzo al campo dopo essere rimasta orfana di Pogba e Fagioli a causa delle lunghe squalifiche inflitte nei loro confronti in seguito alle questioni doping e calcioscommesse.

Il ds Cristiano Giuntoli sta valutando diversi profili di questo tipo, ma il preferito sembra essere Colpani, sia per le qualità tecniche che per le grandi doti di inserimento, cosa che Max Allegri ama.