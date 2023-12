Illusione Roma, il grande sogno sfugge di mano | Firma con un’altra squadra

Un sogno trasformatosi in un’illusione. La Roma dovrà dire addio al suo obiettivo di calciomercato: è pronto a firmare con un’altra squadra

La As Roma allenata da Josè Mourinho sembra aver perso quella magia che inizialmente sembrava onnipresente sia nella tifoseria, che negli spogliatoi, nata grazie al suo arrivo in estate del 2021, sostituendo Paulo Fonseca.

L’allenatore portoghese soprannominato ‘Lo Special One‘ , appellattivo che si diede nel 2004 durante la sua conferenza stampa di presentazione al Chelsea, portò un entusiasmo nella capitale che da anni sembrava esser svanito, tanto da essere incoronato già imperatore al suo arrivo.

Infatti così fu, poichè Mourinho, al suo primo anno in giallorosso, si confermò ancora una volta uno dei migliori allenatori di sempre, aggiungendo l’ennesimo trofeo al suo palmarès. Alla prima edizione della Conference League, portò la Roma a conquistare il suo primo trofeo europeo, vincendo 1-0 a Tirana, in Albania, con gol di Nicolò Zaniolo.

Da lì, una vera e propria discesa. L’anno successivo, raggiunse con incredibile stupore la finale di Europa League, un’altra finale e consecutiva per la Roma, episodio mai accaduto nella storia del club, ma che purtroppo perse ai rigori contro il Siviglia, perdendo la sua prima finale europea in carriera da allenatore.

Situazione attuale

Attualmente la situazione è molto tesa; la Roma vince poco e quando vince, non accontenta per nulla i tifosi, la cui maggiorparte vorrebbe la separazione al termine della stagione. Nello spogliatoio non tira per nulla una buona aria e lo si deduce dalle dichiarazioni rilasciate dal tecnico in conferenza stampa contro i propri giocatori.

Attualmente ricoprono l’ottava posizione in classifica di Serie A, con sole 7 vittorie in 16 partite, nonostante l’innesto in estate di giocatori del calibro di Romelu Lukaku. In Europa League, si sono qualificati agli ottavi di finale, ma hanno chiuso un girone abbordabilissimo con un secondo posto in classifica, che ha fatto infuriare tutti.

Addio certo

Non sorride neanche il calciomercato per i giallorossi. Con la rosa che deve spesso far fronte agli infortuni, in particolar modo nel reparto difensivo, la dirigenza era interessata nell’acquistare nel mercato invernale un nuovo centrale difensivo, da mettere a disposizione per Mourinho.

L’obiettivo principale era Radu Dragusin, classe 2002, che milita attualmente nel Genoa, la quale l’ha prontamente riscattato dalla Juventus. Il difensore rumeno si sta facendo notare grazie alle sue ottime prestazioni in campionato ed è voluto da tantissimi club, ma il presidente Alberto Zangrillo è pronto ad offrirgli il rinnovo di contratto, chiudendo definitivamente le porte ai compratori.