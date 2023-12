1 gol in campionato ma lo vogliono in Premier | 20 milioni per l’insolito bomber

Club inglesi pronti a spendere nel mercato di gennaio che va ad aprirsi: cifre alle stelle per un rinforzo in attacco.

La fine del girone d’andata si avvicina ormai per la maggior parte dei campionati nazionali in Europa e con essa l’inevitabile momento dei primi bilanci. Questi ultimi in realtà vengono fatti quasi settimanalmente da presidente e dirigenti, come testimoniato dal numero sempre elevato di allenatori esonerati.

Restando al campionato italiano, dalla Serie A alla C anche quest’anno nei primi quattro mesi della stagione le panchine saltate sono numerose, con il conseguente esborso economico per parecchi club, costretti ad avere a libro paga (almeno) due tecnici. Cosa non si fa, del resto, per cercare di centrare gli obiettivi impostati prima del via della stagione.

Una necessità, questa, diventata anche se non soprattutto di tipo economico, perché, in particolare se si parla di salvezza o di ingresso nella zona Champions, sono in ballo milioni di euro in grado di dare fondamentale ossigeno ai bilanci. In verità quest’anno in soccorso alle società è arrivata una nuova regola sugli allenatori potenzialmente rivoluzionaria.

Il riferimento è ovviamente alla possibilità per un club di ingaggiare un allenatore esonerato da un’altra società anche della stessa categoria, ma solo entro il 20 dicembre. Una piccola, grande rivoluzione, appunto, anche per la stessa associazione allenatori, che però dall’altro lato rischia di limitare lo storico “ricambio” delle panchine.

Premier League, la penalizzazione dell’Everton stravolge la lotta salvezza

Il giro di boa della stagione coincide però soprattutto anche con l’inizio della sessione di mercato di gennaio. Trenta giorni molto intensi e in particolare in una stagione in cui quasi ovunque la pausa invernale sarà ridotta all’osso l’immediatezza delle operazioni sarà fondamentale.

Un concetto che vale per il campionato italiano, ma pure per gli altri tornei top in Europa, Premier League compresa, e che riguarderà soprattutto le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza. Tra queste c’è anche l’Everton che, complice la penalizzazione di 10 punti inflitta per motivi amministrativi, dovrà pensare anche quest’anno a mantenere la categoria. E per farlo l’attacco di Sean Dyche potrebbe presto contare su un nuovo elemento.

Everton, individuato il rinforzo per gennaio

I Toffees sono infatti interessati alle prestazioni di Iliman Ndiaye, attaccante senegalese classe 2000 di proprietà dell’Olympique Marsiglia. Certo, le sue statistiche non sembrano in grado di far sognare i tifosi di Goodison Park, se è vero che Ndiaye ha segnato appena un gol in stagione con la maglia dell’OM nonostante il discreto minutaggio. Peraltro si tratta di un giocatore che, pur essendo nel giro della nazionale ed essendo valutato circa 20 milioni, è a digiuno di esperienza in Premier.

La sua avventura nel campionato inglese ha infatti riguardato la Championship, il campionato di seconda serie, dove ha militato tra il 2019 e il 2021 con lo Sheffield United, con la cui maglia ha segnato 22 reti in 88 presenze complessive. Non insomma un bomber consumato, ma nei piani del club un elemento che potrà fornire un buon contributo in un attacco che al momento si fonda sui gol dell’altro senegalese Abdoulaye Doucouré e su quelli di Dominic Calvert-Lewin.