Lo convincono a lasciare l’Arabia: Milinkovic-Savic, aereo per l’Italia | Pronto a giocare la Champions

Il centrocampista serbo è pronto a fare ritorno nel nostro campionato, con un top club che è sulle sue tracce e si appresta a fare l’affondo decisivo.

Durante l’estate Sergej Milinkovic Savic doveva lasciare la Lazio. Il 28enne, che da ben 8 anni giocava nella Capitale sponda biancoceleste, sarebbe andato in scadenza di contratto nel giugno successivo, e vista la mancanza di un accordo tra lui e la società per un rinnovo, il presidente Claudio Lotito ha deciso di lasciarlo partire per evitare di perderlo a parametro zero dopo pochi mesi.

Sono stati tanti i club che si sono detti interessati a lui, ma alla fine a spuntarla è stato l’Al Hilal, che con i suoi milioni ha facilmente convinto società e calciatore. Gli Aquilotti hanno infatti incassato la bellezza di 40 milioni di euro, cifra enorme vista la sua situazione contrattuale, mentre il Sergente è andato a percepire un ingaggio di 20 milioni a stagione fino al 2026.

Nonostante tutto questo denaro che c’è di mezzo e il dominio del campionato che la sua squadra sta mettendo in atto, Milinkovic sarebbe già pronto a lasciare l’Arabia per tornare proprio in Serie A. A quanto pare infatti un club che gioca la Champions League lo avrebbe già convinto, e il suo trasferimento è ormai imminente, per la gioia dei tifosi.

Ecco dove giocherà il fuoriclasse serbo

Sia l’Inter che la Juventus potrebbero convincere Sergej Milinkovic Savic a fare ritorno in Italia. Entrambi i club infatti, che molto spesso lo hanno cercato anche in passato (in particolar modo i bianconeri), hanno bisogno di innesti di rilievo in mezzo al campo e hanno pensato a lui per la prossima stagione.

I nerazzurri potrebbero salutare Barella, seguito da mezza Europa e dunque vogliono rimpiazzarlo. La Vecchia Signora invece sta vivendo una situazione critica in mezzo al campo, e un calciatore come il classe 1995 farebbe parecchio comodo.

La mossa per convincere Savic

Entrambe le società per cercare di far prendere al serbo la decisione di fare ritorno in Serie A farebbero leva sul fatto che con loro potrebbe giocare la Champions League, a cui quasi sicuramente sia la Juve che la Beneamata, ad oggi in lotta per lo scudetto, si qualificheranno.

Non sarà semplice tuttavia convincerlo a tagliarsi lo stipendio, anche se a fine stagione potrebbero esserci delle sorprese.