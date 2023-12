Talento blindato, ufficiale: siglati tutti i documenti | Futuro roseo per il Milan di Pioli

In attesa dei primi colpi di gennaio la dirigenza rossonera ha anticipato i tempi chiudendo un’importante trattativa aperta da tempo.

Se il presente fa preoccupare, non resta che guardare al futuro. Sperando che sia radioso. Il Milan di Stefano Pioli sembra aver reagito nella maniera migliore all’eliminazione dalla Champions League. E lo stesso pare essere accaduto alla tifoseria, pronta a sostenere la squadra nel resto della stagione.

Sarà stato merito del colpaccio a Newcastle, dove nella ripresa, dopo una prima frazione molto sofferta e chiusa in svantaggio, i rossoneri sono riusciti a ribaltare l’inerzia della partita, grazie anche alle sostituzioni decise da Pioli, fatto sta che il popolo rossonero sembra aver già iniziato a guardare avanti.

Del resto il terzo posto nel girone promette di essere importantissimo tanto per le sorti del calcio italiano, a caccia di uno dei due primi posti del ranking per iscrivere cinque formazioni alla prossima Champions League, quanto per la stessa stagione del Diavolo, che potrà continuare a misurarsi in una competizione europea.

Così nella partita contro il Monza, la prima dopo il commiato alla Champions League, San Siro ha presentato un colpo d’occhio di tutto rispetto e la squadra ha risposto presente attraverso una buona prestazione contro una squadra sempre propositiva e difficile da affrontare, condita peraltro da tre reti di pregevole fattura.

Il Milan Primavera vola: quanti talenti pronti per la prima squadra

Ed eccolo, allora, il futuro di cui si è detto all’inizio. Perché se il presente impone di “accontentarsi” della lotta per un posto tra le prime quattro, a meno di crolli di Inter e Juventus, oltre che dell’obiettivo di andare più avanti possibile in Champions League, la crescita dei tanti giovani promettenti del vivaio rossonero permette a società, tifosi e allenatore di essere ottimisti.

La promozione in prima squadra di Davide Bartesaghi, il debutto record di Francesco Camarda contro la Fiorentina e la rete all’esordio in Serie A di Jan-Carlo Simic proprio contro i brianzoli sono solo la punta dell’iceberg del gran lavoro che sta svolgendo Ignazio Abate alla guida della Primavera. Un lavoro che sta portando risultati (ottavi in Youth League e secondo posto in campionato), ma soprattutto, cosa più importante, talenti già quasi pronti per la prima squadra.

Il Milan blinda Emanuele Sala: primo contratto da pro per il classe 2007

Il prossimo in ordine di tempo potrebbe essere Emanuele Sala, un altro giovanissimo con il dna rossonero. Il centrocampista classe 2007 sta infatti trovando sempre più spazio agli ordini di Abate pur essendo sotto età e il club ha deciso di blindarlo, facendogli già firmare il rinnovo del contratto fino al 2026.

I regolamenti non permettevano al momento di andare oltre il biennale, vista l’età del giocatore, ma il talento nativo di Sesto San Giovanni, impegnato anche con l’Under 17 rossonera, ha firmato il primo contratto da professionista della propria carriera. Un attestato di stima meritato, con vista in un futuro non troppo lontano sulla prima squadra.