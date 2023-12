Sinner out, il campione italiano si ferma qui | Ecco cosa è successo

Notizia dell’ultima ora: il campione italiano si ferma, Jannick Sinner out. Ecco le motivazioni dell’accaduto

Nel corso degli ultimi anni, l‘Italia sta scalando sempre più le vette di ogni classifica sportiva, in particolar modo dal 2020, nel periodo della pandemia, in cui dominammo nell’atletica, nel taekwondo, negli Europei di calcio, nella pallavolo e nel tennis.

Soffermandoci sull’ultimo sport, grazie al progresso dei nuovi incredibili talenti scovati negli ultimi anni, l’Italia sta vivendo una seconda vita nel tennis, avvicinando tantissimi nuovi appassionati e garantendoci successi negli anni che verranno.

Chi attira più l’occhio dei tifosi è sicuramente Jannick Sinner, il nostro talento precoce, che ha esordito a 14 anni, a 18 si è classificato nella Top 100 del ranking delle ATP, e a 22 ha già conquistato numerosi trofei, classificandosi di diritto tra i tennisti italiani più forti di sempre.

Nonostante alcuni problemi di salute che l’han tenuto fermo praticamente per l’intero 2022, l’annata successiva si è ripreso la scena trionfando ai Master1000 di Toronto, raggiungendo le ATP finals e portando l’Italia a riconquistare la Coppa Davis che mancava da 47 anni, dal 1976.

In preparazione

Dopo l’ultimo trionfo e alcuni giorni di riposo, i tennisti hanno già ripreso la preparazione per l’inizio della nuova stagione. Il primo grande appuntamento sarà in programma tra il 14 ed il 18 gennaio 2024 con gli Australian Open.

Prima però di partecipare allo Slam, il tennista italiano prenderà parte al Kooyong Classic, un torneo che si disputerà dal 10 al 12 gennaio 2024 al Laws Tennis Club di Melbourne. Seppur sia un torneo d’esibizione, parteciperanno tennisti di calibro internazionale come Holger Rune, Casper Ruud, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Andy Murray, Frances Tiafoe e Milos Raonic. Sarà dunque un ottimo riscaldamento in vista del primo grande trofeo ufficiale che aprirà le porte alla nuova stagione.

Le spiegazioni del coach

In un’intervista esclusiva rilasciata ad Edoardo Diamantini per OA Sport, Simone Vagnozzi, il coach di Sinner ha spiegato le motivazioni per cui l’atleta non prenderà parte a match ufficiali, giocando altri tornei ATP, prima degli Australian Open.

Ha commentato dicendo che essendo stati fermi svariati giorni dopo la vittoria della Coppa Davis, ci sarebbe stato pochissimo tempo per preparare al meglio il fisico del tennista e che dunque hanno deciso di comune accordo di rimandare l’esordio ufficiale del 2024. Sinner si sta già allenando per rientrare al 100% delle sue possibilità nell’Accademia Equelite di Juan Carlos Ferrero, situata a Villena, dove disputerà un allenamento con lo spagnolo Carlos Alcaraz, venerdì 22 dicembre.