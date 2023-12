Ufficiale De Zerbi, annuncio in giornata: “Sono felicissimo” | Tre anni di contratto

La dichiarazione ufficiale di Roberto De Zerbi, annuncio in giornata per i tre anni di contratto: “Sono felicissimo”

Roberto De Zerbi sta lasciando sempre più la sua impronta come allenatore nel mondo del calcio. Già si era intravisto il suo enorme potenziale a Sassuolo, ma da quando si è trasferito in Inghilterra, al Brighton, ormai è sotto l’occhio di tutti.

Nel settembre del 2022, il tecnico italiano firmò per la squadra inglese, sostituendo Graham Potter, che dopo 4 vittorie nelle prime 6 gare di campionato fu ingaggiato dal Chelsea, il quale pagò una clausola folle di circa 20 milioni di euro, per poi esonerarlo pochi mesi dopo, preferendogli Tuchel.

Non fu una sorpresa l’ingaggio di De Zerbi, anzi, suscitò pura curiosità nel vedere come il suo interessante modo di giocare venisse applicato in un campionato con ritmi così alti come la Premier League e venisse associato ad una società così innovativa come il Brighton.

Una società che predilige un calcio offensivo, al quale De Zerbi ci ha abituato in Italia,rappresentando dunque il connubio perfetto. La volontà principale è quella di possedere la palla e creare azioni in modo ragionato, ispirandosi dunque al Milan di Arrigo sacchi ed avere il pieno controllo del gioco.

Superate le aspettative

Le aspettative non sono state confermate, anzi, sono state addirittura superate. La squadra del tecnico bresciano ha incantato il campionato inglese, posizionandosi sesta e conquistando di diritto un posto in Premier League; il miglior piazzamento nella storia per i Seagulls.

In questa stagione, non è sicuramente da meno. È all’ottavo posto in campionato a -1 dal sesto e a – 7 dal quarto , che significherebbe Champions League. Non è escluso che ci possa arrivare con il suo Brighton, che sorprende partita dopo partita. Potrebbe addirittura conquistarlo grazie alla vincita della stessa Europa League, nella quale ha passata il girone B da prima, con 13 punti in 6 partite.

Fumata bianca

La ragione del successo del Brighton sono i giovani, i quali vengono lanciati con fiducia dal proprio allenatore. Mentre in estate ha dovuto dire addio ad alcuni di essi a causa di offerte faraoniche, come fu quella da 130 milioni di euro per Caicedo, a breve ufficializzerà il rinnovo di un giovanissimo difensore.

Si tratta di Jan Paul Van Hecke, calciatore olandese classe 2000, che rinnoverà per altri 3 anni con il Brighton e che viene spesso utilizzato da De Zerbi, avendo collezionato in questa stagione già 17 presenze. L’allenatore ha espresso tutta la sua contentezza nel sapere che il giovane atleta rinnoverà, sottolineando che diventerà uno dei migliori nel suo ruolo.