“Legamento crociato anteriore”: problema gravissimo per il CT | Salterà gli Europei

Infortunio al legamento crociato anteriore: una perdita incredibile per la sua nazionale. Salterà definitivamente gli Europei

Gli Europei di calcio sono una delle manifestazioni sportive più importanti della storia. Una competizione nata nel 1960, che permette alle migliori Nazionali di tutta Europa di contendersi un trofeo dal valore inestimabile.

Un’idea nata dal dirigente sportivo francese Henri Delaunay, la cui prima edizione ebbe 17 partecipanti, di cui solo 4 squadre qualificate alla fase finale. Le tre finaliste erano Jugoslavia, Cecoslovacchia e Unione Sovietica, vincitrice del torneo; tre nazioni che ad oggi non sono più presenti.

Fino al 1976 la regola delle 4 qualificate alla fase finale persistette. Dall’edizione del 1980 il numero fu aumentato ad 8 e rimase tale fino al 1992. Dal 1996 fu introdotta la formula con sedici partecipanti, rimasta in vigore fino al 2012. Dal 2016 si è passati a 24 squadre, ancora oggi utilizzata.

Nessuna squadra ha mai partecipata a tutte le edizioni del torneo. La detentrice del record con più presenze è la Germania, con 13 partecipazioni su 16, la quale è anche prima, insieme alla Spagna, nell’albo d’oro con 3 trionfi. Ad essa seguono l’Italia e la Francia con 2 e successivamente Unione Sovietica, Cecoslovacchia, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia e Portogallo con 1.

L’ultima edizione

In occasione del 60esimo anniversario si è disputata la 16esima edizione degli Europei di calcio, organizzati dalla UEFA. Inizialmente l’inizio fu previsto per il 12 giugno 2020, ma a causa della pandemia globale fu rimandata di un anno, iniziando esattamente un anno dopo.

Il torneo fu vinto dall’Italia, che sconfisse l’Inghilterra in finale a Wembley, ai calci di rigore per 3-2, dopo l’1-1 dei tempi supplementari. 53 lunghissimi anni dopo l’ultima conquista, gli azzurri ritornarono sul tetto d’Europa, riportando una gioia immensa ai propri tifosi, che non si vedeva dalla vittoria del mondiale nel 2006.

Perdita cruciale

Una bruttissima notizia per il Real Madrid e la Nazionale Austriaca. David Alaba si è fermato per un forte dolore al ginocchio nella sfida vinta dai blancos per 4-1 contro il Valencia, venendo immediatamente soccorso dallo staff medico e portato negli spogliatoi.

Si è sottoposto a vari esami strumentali, i quali hanno purtroppo confermato la lesione del legamento crociato anteriore. È già il terzo infortunio di questo tipo per gli uomini di Ancelotti, aggiungendo l’austriaco alla lista insieme a Courtois e Militao. La sua stagione termina qui e purtroppo dovrà dire addio anche alla Nazionale e al disputare la nuova edizione degli Euro 2024.