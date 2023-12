Arbitro accerchiato in campo: la pena è severissima | Questa la pagano cara

L’arbitro è stato accerchiato nel rettangolo di gioco dai calciatori. Punizione severissima per il club, la pagano cara

L’adrenalina, la tensione e il rollercoaster di emozioni che si vivono durante la partita, fa sì che in campo si abbiano spesso determinati comportamenti e reazioni, della cui gravità ci si rende conto soltanto quando si riflette in merito a mente fredda.

Sono episodi che possono fungere sia da acceleratore per chi li vive o come freni pericolosi, ed è per questo che rientra tra le tante caratteristiche da possedere per essere un campione ed un esempio al’interno del rettangolo di gioco, poichè gestirli è complicatissimo.

Oltre che sulla salute mentale, la gestione delle emozioni influisce anche sulla struttura fisica. In caso in cui lo stress è elevato, il calciatore consuma maggiormente energia fisica e nervosa, nel caso contrario, aumenta le probabilità di una peak perfomance.

Quando però aumenta l’energia nervosa, potrebbero accadere danni irreparabili. Per smaltirla, nella maggioranza dei casi viene manifestata contro gli avversari e soprattutto contro i direttori di gara, i quali spesso non escono nelle migliori delle condizioni.

Episodi da condannare

Uno degli ultimi episodi contro un arbitro ha avuto luogo nella Super Lig, campionato turco. Così grave, da sospenderlo fino a tempo indeterminato, poichè il direttore di gara è stato preso a calci e pugni dal presidente dell’Ankaragücü, Faruk Koca.

È entrato in campo al termine della partita tra il club di Ankara e il Rizespor e ha colpito ferocemente Hail Umut Meler. Caduto a terra, si è successivamente rannicchiato su sè stesso per proteggersi, ma non è bastato per far fronte ai continui colpi ricevuti.

Pagato a caro prezzo

Seppur vero che molte reazioni da parte dei calciatori siano esagerate, in altre circostanze l’arbitro assume un ruolo da protagonista non dovuto, il quale cambia totalmente le sorti di un match, come è accaduto nella gara tra Manchester City e Tottenham, terminata sul punteggio di 3-3.

Nei minuti finali, Simon Hooper non ha concesso il vantaggio a Jack Grealish che si involava in solitaria nella porta avversaria. Al suo fischio, è stato accerchiato dai Citizens, i quali hanno inveito con rabbia contro il direttore di gara. Tale azione ha però avuto un’importante conseguenza: la Fa deciso di multare la società per una cifra di 120 mila sterline.