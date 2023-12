Ferrari, annuncio ufficiale: svelato il nome del nuovo pilota | Contratto già firmato

In casa del Cavallino fervono i preparativi per la nuova stagione: da Maranello arriva l’annuncio ufficiale che spiazza i tifosi.

La stagione della Formula 1, come e più rispetto a quella di altri sport, vive di momenti, collocati in maniera piuttosto rigida nel corso dell’anno. La prima bandiera a scacchi viene agitata da ormai diversi anni a inizio marzo, l’ultima a fine novembre. I primi GP dell’anno si svolgono in Asia, come gli ultimi.

In mezzo, approssimativamente da maggio a settembre, prende corpo la campagna europea del Mondiale, che prima del gran finale vive anche una fase nel continente americano, tra Usa e Sud America. Il calendario è dettato anche da ragioni climatiche, per evitare le condizioni più avverse che metterebbero a rischio la regolare disputa delle corse.

Prima dell’inizio della stagione e dopo la fine un tempo erano collocate sessioni di test attraverso le quali le scuderie potevano cogliere indicazioni sull’annata in arrivo e su quella successiva, ma per motivi economici queste sono ormai state cancellate quasi del tutto. Ben fisso è invece il calendario delle presentazioni delle monoposto.

Tra fine gennaio e metà febbraio le scuderie fanno cadere in sequenza i veli sulla livrea della nuova vettura. In tal senso in Ferrari la tradizione viene rispettata in maniera piuttosto rigida e così sarà anche nel 2024: il 13 febbraio sarà infatti presentata la macchina che correrà il Mondiale al via il 2 marzo in Bahrain, con un giorno di anticipo rispetto all’anno che va a chiudersi.

Ferrari, la stagione 2024 prende forma: tutte le date

Il “periodo rosso” è quindi rispettato e per gli innamorati della Ferrari sarà il classico regalo di San Valentino, pur con un giorno d’anticipo. In sorprendente ritardo è invece l’annuncio del rinnovo di contratto di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Un tempo la coppia di piloti del Cavallino per l’anno successivo veniva data prima del GP di Monza, ora questa tradizione è cambiata.

Il team principal Frederic Vasseur ha informato del ritardo delle operazioni, rassicurando però che non ci saranno sorprese e che il doppio rinnovo dei piloti in scadenza a fine 2024 sarà dato prima del via del Mondiale. Intanto un annuncio sul tema è comunque arrivato ed è piuttosto sorprendente, riguardando un acquisto ufficiale e inatteso da parte di Maranello.

Un cinese a Maranello: ufficiale l’ingaggio di Yifei Ye

Nel 2024 infatti a indossare la tuta rossa ci sarà anche Yifei Ye, promettente pilota cinese di 23 anni, con già alle spalle una buona esperienza in diverse serie endurance. Come la Ferrari lo impiegherà sarà annunciato nelle prossime settimane, ma i tifosi possono già sognare trattandosi di un talento già piuttosto decorato. Il pilota cinese vanta infatti tre partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans e cinque gare nel Mondiale Wec.

Il suo palmares è di quattro titoli in differenti categorie, fra cui quello di campione nella Formula 4 francese nel 2016, vincendo 14 delle 23 gare in calendario, e nell’Euroformula Open nel 2020, con 11 successi. Nel 2021 Yifei Ye ha inoltre vinto due titoli nella classe LMP2, l’European Le Mans Series e l’Asian Le Mans Series, primo pilota della storia a fare questa doppietta. “Per mer è un sogno che diventa realtà” ha detto il pilota dopo l’annuncio. “Siamo certi di poter costruire insieme un percorso positivo” sono state invece le parole del responsabile endurance della Ferrari Antonello Coletta.