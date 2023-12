Sinner frena la corsa, sconfitta a sorpresa | Il suo avversario scoppia di gioia

Il tennista cade sul più bello e l’avversario può esultare. Chi l’avrebbe detto? Per una volta l’italiano è costretto ad inseguire.

È stato un anno da record per Jannik Sinner, da molti eletto a sportivo dell’anno se andiamo a leggere i risultati ottenuti e li confrontiamo con la velocità di scalata. Un percorso sempre in crescita, all’interno del quale non esiste la noia, come confermato dal diretto interessato.

L’altoatesino partirà per Melbourne il prossimo 2 gennaio ma prima si esibirà in un test amichevole contro Alcaraz in Spagna, non molto distante da Alicante, dove si sta allenando per affinare la propria preparazione in vista dei prossimi mesi invernali.

Come riportato dal Corriere della Sera Sinner ha giocato in totale 79 match vincendone 64. Sull’erba, a Wimbledon è poi arrivata la prima semifinale Slam della carriera. La Coppa Davis con l’Italia non può che riempire d’orgoglio il tennista e il suo team, già proiettati verso nuovi record.

Per essere perfetta però questa stagione avrebbe avuto bisogno di un ultimo passo, che non è arrivato. Questa volta a festeggiare è un avversario già incrociato e che spesso lo ha messo in difficoltà. Ecco di chi si tratta.

Lo “sgambetto” a Jannik

Carlos Alcaraz “batte” Jannik Sinner ma sul terreno della sportività. Come riportato da Eurosport infatti lo spagnolo ha vinto lo Sportsmanship Award 2023 intitolato a Stefan Edberg, considerato uno dei maestri del tennis d’attacco.

All love for @carlosalcaraz on Tour 💙 His fellow players have selected him as the Stefan Edberg Sportsmanship Award winner in the 2023 #ATPAwards. Read more 👇 — ATP Tour (@atptour) December 15, 2023

Il giovane tennista spagnolo, secondo questo premio, sarebbe dunque più corretto e sportivo di altri colleghi come Dimitrov, Hurkacz e lo stesso Sinner. In realtà le modalità con cui è stato assegnato fanno pensare a una vittoria collettiva più che a un trionfo individuale.

La felicità dello spagnolo

Stiamo parlando in ogni caso del numero 2 al mondo e del vincitore di Wimbledon nel 2023. Battere l’italianissimo Sinner ha perciò un senso. Lo stesso tennista commenta così il risultato ottenuto: “Sono così felice di vincere lo Stefan Edberg Sportsmanship Award. Sono particolarmente felice che sia un premio scelto dai miei colleghi del circuito”.

Si tratta del quarto spagnolo nella storia a ricevere il prestigioso premio intitolato all’ex tennista svedese. Una volta tornati in campo, dopo questo ideale brindisi, non ci saranno più i complimenti ma soltanto l’obiettivo di superarsi.