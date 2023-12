Supercoppa italiana, scelta la sede ufficiale: “Si disputerà qui” | Esplode la polemica

Sta per arrivare il momento della Supercoppa e della sua nuova formula ma non si placano le polemiche. Tutti i dettagli in merito.

Originariamente era la coppa che metteva di fronte la squadra campione d’Italia e la detentrice della coppa Italia. Ora ha cambiato pelle e formula, allargando i criteri di ingresso anche ad altri club su un modello simile a quello di altri campionati e altri sport.

In un calendario già ricco di impegni non è stato facile trovare le date per inserire le gare ad eliminazione che condurranno alla finalissima. Sono note le squadre partecipanti e le date. Un trofeo, quello della Supercoppa italiana, che negli ultimi anni ha ritrovato appeal anche grazie alle sorprese.

Le vittorie della Lazio e del Napoli, ad esempio, hanno reso più intrigante una partita che per molto tempo ha avuto un pronostico quasi obbligato. Nelle ultime due occasioni è stata l’Inter a vincere, pur non essendo la squadra campione d’Italia in carica.

Le squadre che parteciperanno alle final four arrivano in condizioni diverse all’appuntamento, non solo dal punto di vista dei risultati. In una partita secca però alcuni valori vengono azzerati e anche la squadra sulla carta sfavorita può dire la sua e tentare l’impresa.

Le date sono ufficiali

Al termine dell’assemblea di Lega il presidente Lorenzo Casini ha affrontato diversi temi, tra cui quello legato alla Supercoppa che si disputerà a Riad in Arabia Saudita. Non sono mancate anche in questa occasione le polemiche.

Come confermato dallo stesso presidente Casini il modello seguito è stato quello della Supercoppa spagnola, con un elemento in comune preso come riferimento per l’organizzazione e la logistica.

Le parole del presidente Casini

Il presidente della Lega di Serie A ha di fatto ricapitolato tutte le informazioni cruciali per l’evento. Ecco le sue parole: “Il 18 e 19 gennaio si giocheranno le semifinali a Riad, il 22 la finale. Lo stadio sarà lo stesso per tutte le partite, quello dell’Al Nassr dove si giocherà anche la Supercoppa spagnola”.

Le date sono state decise nello scorso consiglio di Lega cercando di andare incontro alle esigenze dei club partecipanti, una missione non semplice in un calendario così affollato. “Ringrazio l’ad De Siervo e Andrea Butti – continua il presidente Casini – riguardo la logistica sono stati fatti dei sopralluoghi e si è deciso di seguire il modello della Supercoppa spagnola”.