Ilary Blasi, gioia improvvisa: il lieto annuncio di questi minuti | A darne notizia è stato lui

La conduttrice tv è felicissima ed è pronta a condividere la notizia con la sua famiglia e le persone più care.

È un momento davvero particolare per Ilary Blasi. Il docufilm su Netflix, “Unica”, ha letteralmente rapito milioni di persone e per il suo futuro le sorprese non mancano mai. In tante si saranno immedesimate nella showgirl, ancora al centro delle cronache nonostante sia passato ormai del tempo dalla triste vicenda che ha coinvolto anche l’ex marito Francesco Totti.

“L’importante è che se ne parli”, direbbe qualcuno. E allora la coppia si gode questo nuovo momento di pubblicità e si prepara ai nuovi cambiamenti in arrivo. Quando ci sono in ballo personaggi di questo spessore, è lecito attendersi di tutto e di più.

Se Francesco Totti sembra essersi “ritirato” dalle scene, vivendo la sua vita privata con maggiore distacco o discrezione, Ilary continua a far parlare di sé e la sua immagine verrà rivalutata anche grazie al contenuto presente su Netflix.

La notizia delle ultime ore farà felici i suoi fan e la farà entrare in una nuova fase della sua vita da diva dello spettacolo. È quasi ufficiale, mancano soltanto alcuni dettagli.

L’annuncio che non ti aspetti

Dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilay Blasi in tanti avevano scommesso su ricadute dal punto di vista professionale oltre che personale. In realtà non è andata proprio così e quest’ultima notizia non può che riempire di gioia la diretta interessata.

La conduttrice sarà ancora al timone del programma che l’ha consacrata nelle ultime stagioni in tv. A confermarlo è lo stesso amministratore delegato di MediaForEurope Pier Silvio Berlusconi. Ecco le sue parole. La strada è tracciata e i fan sono in delirio: avevano bisogno di una notizia del genere.

L’annuncio è ufficiale

“L’Isola dei famosi è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei”.

Cosa manca per il fatidico sì? Il parere di Ilary. Dopo la tempesta finalmente un po’ di sereno per la conduttrice. Pier Silvio Berlusconi traccia il suo personale progetto: “Dobbiamo ancora parlarne con lei”. Un grande attestato di stima e di fiducia. Cosa risponderà la showgirl? Lo sapremo presto.