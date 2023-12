Milan, ore decisive per l’addio: intesa raggiunta | Dopo Capodanno firma il contratto

Sono ore decisive per il trasferimento del giocatore. Un cambiamento che non farà felice e porterà a una novità tattica.

Il Milan è pronto a cambiare. La vittoria contro il Monza dell’ex Adriano Galliani è servita eccome per ritrovare sorrisi, gol e automatismi che sembravano perduti. Nel lunch match di giornata gli uomini di Stefano Pioli si sono concessi quei tre punti che permettono di guardare con maggiore ottimismo alla corsa verso la Juventus, ora distante 5 punti.

Soltanto note liete per una squadra che in realtà, nonostante la pesante eliminazione in Champions League, aveva mostrato segnali di risveglio già nell’ultima gara del girone contro il Newcastle. E chissà che proprio l’Europa League non possa essere la competizione del definitivo rilancio.

Intanto l’Inter capolista è volata a +9. Ciò significa che il riferimento saranno proprio i bianconeri di Allegri, fermati sull’1-1 da un Genoa battagliero. Sul fronte mercato la squadra rossonera sa di aver bisogno di qualche innesto per dormire sonni tranquilli.

E poi c’è sempre la questione, ancora aperta, di un giocatore che sembra ormai sul viale dell’addio. Stefano Pioli ci ha provato ma evidentemente il suo futuro non sarà più a Milanello. Ecco di chi si tratta.

Questione di equilibrio

In campo come nella vita ci vuole equilibrio. Stefano Pioli, quando ha provato ad alzare il baricentro per giocare in maniera più aggressiva, ci ha sempre tenuto a trovare il giusto compromesso nel mezzo. Il mercato estivo ha un po’ cambiato le gerarchie e ora il calciatore si sente escluso.

Stiamo parlando di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco ha giocato all’inizio della stagione proprio dopo aver respinto le offerte dall’estero ma ora la situazione sembra essere di nuovo quella di partenza.

Il club lo vuole a tutti i costi

Il Fenerbahce non ha mai smesso di pensare al calciatore, tanto da voler tornare alla carica tra qualche giorno, in occasione della riapertura del mercato invernale. Lo staff tecnico sarebbe pronto al sacrificio e la società punta ad incassare una cifra ben precisa dalla sua cessione.

Le gerarchie in campo sono cambiate e adesso Krunic può partire di fronte a un’offerta da circa 10 milioni di euro. Le difficoltà per il rinnovo del contratto sono state un primo sintomo di una storia d’amore ormai giunta al capolinea. Il popolo rossonero è pronto a guardare avanti con fiducia.