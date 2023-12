Milan, colpo di genio: trovato l’erede di Leao | Super plusvalenza e acquisto da sogno

La delusione è tanta. Il giocatore e il club rossonero potrebbero salutarsi a fine stagione. Intanto il Milan avrebbe in mente il sostituto.

Il Milan torna dal St James’ Park di Newcastle con le ossa rotte nonostante la vittoria finale. Il 2-1 che condanna gli uomini di Howe non basta ai rossoneri per proseguire il loro viaggio nell’Europa che conta. La consolazione si chiama Europa League, un netto passo indietro rispetto alle aspettative di inizio stagione.

La partita in sé, primo a tempo a parte, ha raccontato di una squadra in ripresa, che sta gradualmente ritrovando i giocatori migliori. Sicuramente c’è tanto da lavorare e adesso, anche in ottica campionato, l’impegno del giovedì sera complicherà non poco i piani del tecnico rossonero Stefano Pioli.

Restano però alcuni interrogativi, come l’ennesima prestazione di Rafael Leão. Il portoghese si accende a intermittenza e senza la continuità necessaria il Milan potrebbe addirittura pensare a un futuro senza di lui. I gol e le prestazioni servono come il pane se si vuole tornare a competere per i massimi obiettivi.

Le voci di mercato sembrano insistenti. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il Milan, in caso di separazione dall’attaccante portoghese, avrebbe segnato tra i suoi appunti il nome di un altro calciatore che proprio ieri sera ha messo a segno una doppietta con il suo club.

Questione di dettagli

Ai microfoni di Sky, a fine partita, è arrivato un piccolo sfogo da parte del portoghese. “Se la squadra non mi aiuta non posso fare la differenza“, la sintesi del suo ragionamento. In realtà il popolo rossonero si aspetta esattamente l’opposto, ovvero la giocata che possa far cambiare la gara.

Una questione di responsabilità ma anche di dettagli. La Champions League è la competizione in cui gli episodi valgono più di qualunque ragionamento e contro il Newcastle l’uomo simbolo del Milan ha fallito.

Da un portoghese all’altro: ecco Galeno

Chi invece ha trascinato eccome il Porto con una doppietta nell’ultima gara del girone H è l’attaccante portoghese di 26 anni Wenderson Galeno, autore di ben 4 reti in 5 presenze complessive nella competizione. Una certezza in fase realizzativa, come dimostrato contro lo Shakhtar Donetsk.

I Dragoes si qualificano così agli ottavi di Champions dietro al Barcellona. Il Milan, in caso di cessione di Leão in Premier (con un’offerta davvero shock, ndr) potrebbe puntare su Galeno, la cui valutazione si aggira attorno ai 35 milioni di euro.