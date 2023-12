Juventus, colpaccio dal City: Guardiola ha dato la sua benedizione | Firma nero su bianco

I sogni son desideri: la Juventus vuole chiudere per il forte giocatore ora alla corte di Pep Guardiola. Tutti i dettagli.

Il calciomercato invernale è ormai ufficialmente entrato nel vivo e tutte le squadre di calcio cercano il colpo giusto per rinforzare la rosa, risolvere un problema (come un infortunio, ndr) o semplicemente impreziosire l’organico.

Alla Juventus l’area sport sta lavorando incessantemente per trovare i giusti tasselli per alzare il livello qualitativo e quantitativo di tutti i reparti. Il lavoro del Football Director Cristiano Giuntoli in questo momento è concentrato sulla semina ma in futuro (i tifosi sperano al più presto, ndr) si vedranno i frutti.

I tifosi vogliono le vittorie e per raggiungerle servono campioni veri. Ci sono almeno due strade per portarli a Torino: convincerli a suon di milioni oppure proporre loro un progetto ben preciso. Un percorso ambizioso all’interno del quale il nuovo arrivato possa sentirsi a suo agio e soprattutto al centro di ogni discorso tecnico.

Ecco perché c’è un reparto in particolare in cui i bianconeri stanno cercando un calciatore con caratteristiche ben precise. Un uomo che sappia abbinare qualità ed esperienza, diventando col passare del tempo un leader dello spogliatoio.

Oltre le critiche: ecco l’idea della società

Leggendo la classifica sembra proprio che ai bianconeri non servano praticamente rinforzi per il prossimo mercato di gennaio. Probabilmente però nelle ultime riunioni tecniche si sarà parlato delle mancanze del centrocampo, dove ad esempio sta trovando spazio il giovane Nicolussi Caviglia.

Scelta dettata dalla mancanza di alternative? Può darsi. Intanto il mercato internazionale offre un’occasione ghiotta ai bianconeri. Sarebbe prevista una call con una squadra inglese per parlare del centrocampista. I contatti sono ben avviati e questo può essere il momento giusto per il sì.

Tutte le strade portano a…Manchester

In Premier League c’è un giocatore che non sta trovando spazio e che vorrebbe cambiare aria per non perdere i prossimi Europei. Si tratta del centrocampista del Manchester City Kalvin Phillips. Secondo La Gazzetta dello Sport il pressing della Juventus non si è mai placato e sarebbero in agenda nuovi incontri con il club inglese.

I bianconeri vorrebbero ingaggiare un giocatore forte fisicamente e dal grande dinamismo. Dalla Champions alla Champions: un calciatore come Phillips ha già esperienza e potrebbe aiutare la Juventus a centrare l’obiettivo stagionale. Cristiano Giuntoli ora può accelerare e regalare un rinforzo di assoluto livello a Mister Allegri.