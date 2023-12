‘Rifiutati 30 milioni’: l’Inter prepara il rilancio | Lo prendono a tutti i costi

Lo vogliono a tutti i costi: nonostante il rifiuto dell’offerta di 30 milioni, l’Inter è pronto all’assalto per averlo in rosa

L’Inter negli ultimi anni, grazie alla nuova dirigenza costituita da Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, sta compiendo un lavoro magistrale, ritornando ad essere finalmente competitiva sia in Italia che in Europa, così com’era un tempo.

Di fatti, dopo solo due anni dal cambio presidenziale, con l’arrivo di Zhang e con Antonio Conte sulla panchina, i nerazzurri tornarono Campioni d’Italia nella stagione 2020-2021, 11 anni dopo l’ultima volta, ponendo fine ai 9 anni di dominio da parte della Juventus.

Nei due anni successivi, ci è andata vicinissima nel conquistare nuovamente il campionato, arrivando però rispettivamente seconda e terza. A compensare però il mancato obiettivo, fu la vittoria della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia in entrambe le stagioni.

Ad oggi, è una rosa che può competere anche per vincere in Europa, il che è già stato dimostrato lo scorso anno con il raggiungimento della finale di UEFA Champions League, persa però dopo un cammino straordinario per 1-0, contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Meglio di prima

Ciò che sorprende dell’Inter è che ogni anno, nonostante si ritrovi a cambiare parecchi calciatori, i quali spesso erano colonne portanti della rosa, riesce sempre a far meglio. Quest’anno in particolare, c’è stata una vera e propria rivoluzione della rosa, con circa 17 acquisti e 12 cessioni, eppure, stanno vivendo una stagione fantastica.

Sono attualmente primi in campionato, a +2 dalla Juventus e a +9 dai rivali del Milan, con 1 sola sconfitta in 15 gare disputate. In Champions League, nel Gruppo D, sono primi a pari merito con il Real Sociedad a 10 punti, e si affronteranno a breve per il vertice del girone.

Rafforzare la rosa

Nonostante stia cercando di essere quanto più attenta a risanare i bilanci, la società nerazzurra è sempre in grado di piazzare un colpo importante per ogni calciomercato, al fine di rafforzare quanto più possibile la rosa.

In particolar modo, dopo aver sistemato il portiere con Yann Sommer, dopo la cessione di Andrè Onana al Manchester United, la dirigenza pensa alla zona difensiva e vira su uno dei profili italiani più interessanti, che a soli 20 anni, milita con fermezza in Serie A e in Nazionale Maggiore. Si tratta di Giorgio Scalvini, il quale fu già in trattativa con l’Inter, ma l’Atalanta, sua squadra attuale, rifutò un’offerta di 30 milioni. I nerazzurri però sembra non siano intenzionati a mollare la presa e di arrivare tra i 35 e i 40 milioni pur di aggiudicarsi l’incredibile talento.