Tuchel, blitz in Italia per il centrale nerazzurro | Lo vuole subito al Bayern

Il Bayern Monaco è pronto all’assalto in serie A: avviato il blitz di Thomas Tuchel per il centrale nerazzurro

Il Bayern Monaco scelse Thomas Tuchel come post Julian Nagelsmann, che è attualmente il Commissario Tecnico della Nazionale Tedesca maggiore. Arrivato con grande entusiasmo a campionato in corso nel marzo del 2023, non ha dato una buona impressione ai tifosi bavaresi.

I tifosi dei ‘Die Roten’ nella loro storia sono sempre stati abituati a vincere e con l’allenatore tedesco, sembrava si stessero allontanando da questo ideale. I risultati altalenanti in campionato, la sconfitta in Coppa di Germania con il Friburgo e l’addio alla Champions League, ai quarti di finale contro il Manchester City, erano dei chiari segnali.

Nonostante fossero pochi i mesi seduto su quella panchina, era oramai vicinissimo all’esonero, ma paradossalmente fu aiutato dai rivali in Bundesliga del Borussia Dortmund. Questo perchè le due società hanno lottato per tutto il campionato per la conquista del ‘Deutsche Meisterschale’, ma uno scivolone nel finale dei gialloneri, ha concesso la vittoria al Bayern.

L’ennesima vittoria della Bundesliga e la undicesima consecutiva, un record per i top 5 campionati europei. L’ultima squadra a vincere al di fuori dei bavaresi fu proprio il Borussia Dortmund nel 2012, ma da quel momento un dominio totale, che nessuno sembra essere in grado di contrastare.

Nuova stagione

Il modello del Bayern Monaco è sempre stato ammirato nel mondo del calcio. Una società che spende con raziocinio e mantiene il suo livello sempre tra le migliori top europee. Seppur non nel suo stile, nell’ultimo periodo si sta adattando alle nuove altissime cifre di calciomercato, acquistando giocatori del calibro di Harry Kane, per più di 100 milioni di euro.

Nonostante la pesantissima sconfitta per 3-0 nella finale di Supercoppa di Germanaia contro il Lipsia, la squadra sembra finalmente aver acquisito gli schemi del nuovo allenatore. Super primi nel Gruppo A di Champions League con 13 punti in 5 partite e secondi, a due lunghezze dietro lo strabiliante Bayern Leverkusen di Xabi Alonso.

Sguardo in Serie A

I bavaresi sono alla ricerca di un nuovo centrale difensivo che possa rafforzare ancor di più la rosa. Tra i vari nomi presenti sul taccuino della dirigenza, c’è Giorgio Scalvini, centrale difensivo dell’Atalanta; 1.94 m x 80 kg, molto forte in ambito aereo e veloce nonostante la stazza.

Nonostante la sua giovanissima età, essendo un classe 2003, il ragazzo è già un perno della tifesa nerazzurra e della Nazionale Italiana. Il Bayern Monaco preparerà dunque l’assalto all’Atalanta, anche se non sarà semplice per l’alto valore di mercato.