“Riposa in pace”: lutto devastante nel calcio | Stroncato durante la partita

Una tragedia improvvisa sconvolge il mondo del calcio internazionale: il messaggio di addio del club è straziante.

Trasmettere messaggi di solidarietà, ma soprattutto di umanità, allontanando ogni tipo di violenza e di discriminazione dal rettangolo di gioco, ma anche dallo stadio nella sua interezza. Questa è la missione extra-sportiva che il calcio si sta dando ormai da tempo a livello internazionale.

Del resto Fifa e Uefa hanno fatto da tempo da tempo della lotta al razzismo e della battaglia a favore dell’inclusione una bandiera condivisa. Un punto di vista sposato anche dalle singole federazioni nazionali, con quella italiana tradizionalmente in prima fila.

I weekend dedicati da Lega Serie A e Lega B a messaggi sociali e di beneficenza sono sempre più frequenti, ma va anche detto che molto spesso il buon esempio arriva direttamente dalle società, quando non dai calciatori medesimi, molti dei quali sono attivi in campo sociale pur senza reclamizzare le proprie iniziative.

Si pensi al Monza, che a metà novembre, in occasione della partita contro il Torino, ha sostituito lo sponsor con un messaggio volto a contrastare la violenza sulle donne. Quando poi fatti incresciosi, o addirittura tragici, avvengono sul campo, durante lo stesso svolgimento delle partite, sono spesso gli stessi giocatori i primi ad attivarsi.

Granada e Athletic Bilbao, il ritorno in campo dopo la tragedia

Si parla di situazioni di drammatica emergenza, come quella accaduta durante la partita tra Granada e Athletic Bilbao, valida per la 15a giornata della Liga. Dopo 20 minuti un malore ha colpito uno spettatore di casa e il primo ad accorgersene è stato Unai Simon, il portiere degli ospiti, che ha richiamato l’attenzione dell’arbitro.

La gara è stata prontamente sospesa, i soccorsi all’uomo sono stati tempestivi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita di Antonio Trujilo Izquerdo, spirato poco dopo. Con la morte nel cuore i giocatori sono tornati in campo già all’indomani per portare a termine l’incontro.

Il toccante omaggio del Granada ad Antonio Izquerdo

Sospesa sul risultato di 0-1, la partita è terminata 1-1. Il Granada ha trovato il pareggio grazie ad un’autorete di Iüigo Ruiz a inizio ripresa, ma non solo per le modalità del gol, nessuno se l’è sentita di festeggiare, in campo e sugli spalti. Anzi, nel settore più caldo del tifo del Granada c’era un vuoto incolmabile.

La società andalusa ha poi voluto rendere omaggio Izquerdo attraverso un toccante messaggio pubblicato sui propri canali social, ricordando la passione incrollabile dello sfortunato tifoso per i colori biancorossi: “Abbonato numero 892 del Granada Club de Futbol. Grazie per i tanti anni dalla nostra parte. Riposa in pace” si legge. Per i giocatori di Medina ci sarà una motivazione speciale in più per cercare di arrivare alla salvezza.